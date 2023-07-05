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Парламент расширил список военнослужащих, освобожденных от уплаты страховых взносов
Парламент расширил список военнослужащих, освобожденных от уплаты страховых взносов
В статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия" в окончательном чтении внесены поправки. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T16:40+0300
2023-07-05T16:40+0300
2023-07-05T17:25+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии расширил список военнослужащих, которые освобождены от уплаты страховых взносов.Поправки внесены в окончательном чтении в статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия".Они касаются военнослужащих: Ранее статья 6 предусматривала освобождение только для военнослужащих Минобороны, МВД, СГБ, Государственной службы охраны, Противопожарной службы, а также судов и органов прокуратуры Абхазии. Теперь от уплаты страховых взносов освобождены все военнослужащие ВС Абхазии, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе".
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абхазия, парламент абхазии, армия
Парламент расширил список военнослужащих, освобожденных от уплаты страховых взносов
16:40 05.07.2023 (обновлено: 17:25 05.07.2023)
В статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия" в окончательном чтении внесены поправки.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии расширил список военнослужащих, которые освобождены от уплаты страховых взносов.
Поправки внесены в окончательном чтении в статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия".
Они касаются военнослужащих:
Агентства правительственной связи Абхазии,
Государственной миграционной службы,
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ранее статья 6 предусматривала освобождение только для военнослужащих Минобороны, МВД, СГБ, Государственной службы охраны, Противопожарной службы, а также судов и органов прокуратуры Абхазии.
Теперь от уплаты страховых взносов освобождены все военнослужащие ВС Абхазии, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе".