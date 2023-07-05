https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/parlament-rasshiril-spisok-voennosluzhaschikh-osvobozhdennykh-ot-uplaty-strakhovykh-vznosov-1046735393.html

Парламент расширил список военнослужащих, освобожденных от уплаты страховых взносов

Парламент расширил список военнослужащих, освобожденных от уплаты страховых взносов

В статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия" в окончательном чтении внесены поправки. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T16:40+0300

2023-07-05T16:40+0300

2023-07-05T17:25+0300

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии расширил список военнослужащих, которые освобождены от уплаты страховых взносов.Поправки внесены в окончательном чтении в статью 6 закона "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия".Они касаются военнослужащих: Ранее статья 6 предусматривала освобождение только для военнослужащих Минобороны, МВД, СГБ, Государственной службы охраны, Противопожарной службы, а также судов и органов прокуратуры Абхазии. Теперь от уплаты страховых взносов освобождены все военнослужащие ВС Абхазии, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе".

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