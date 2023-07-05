https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/posrednik-khishba-o-tendentsiyakh-v-turizme-prognozakh-na-sezon-2023-goda---1046730910.html

Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года

Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года

О результатах поездок по районам Абхазии, о том, какие тенденции отличают этот турсезон в республике и каковы ожидания в целом от сезона, в эфире радио Sputnik... 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T14:20+0300

2023-07-05T14:20+0300

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Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года

Восточные районы Абхазии имеют огромный потенциал в туризме, сказал Хишба, комментируя своих поездки по районам. Тенденции в туризме меняются, гости Абхазии выбирают спокойный отдых на природе, отметил он.Министр туризма назвал главные аспекты развития туризма в Абхазии, охарактеризовал нынешний сезон.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, туризм, отдых в абхазии, посредник, аудио