https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/posrednik-khishba-o-tendentsiyakh-v-turizme-prognozakh-na-sezon-2023-goda---1046730910.html
Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года
Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года
О результатах поездок по районам Абхазии, о том, какие тенденции отличают этот турсезон в республике и каковы ожидания в целом от сезона, в эфире радио Sputnik... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T14:20+0300
2023-07-05T14:20+0300
2023-07-05T14:43+0300
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Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года
Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года
Восточные районы Абхазии имеют огромный потенциал в туризме, сказал Хишба, комментируя своих поездки по районам. Тенденции в туризме меняются, гости Абхазии выбирают спокойный отдых на природе, отметил он.Министр туризма назвал главные аспекты развития туризма в Абхазии, охарактеризовал нынешний сезон.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, туризм, отдых в абхазии, посредник, аудио
подкасты, туризм, отдых в абхазии, посредник, аудио
Посредник: Хишба о тенденциях в туризме, прогнозах на сезон 2023 года
14:20 05.07.2023 (обновлено: 14:43 05.07.2023)
О результатах поездок по районам Абхазии, о том, какие тенденции отличают этот турсезон в республике и каковы ожидания в целом от сезона, в эфире радио Sputnik рассказал министр туризма Теймураз Хишба.
Восточные районы Абхазии имеют огромный потенциал в туризме, сказал Хишба, комментируя своих поездки по районам. Тенденции в туризме меняются, гости Абхазии выбирают спокойный отдых на природе, отметил он.
Министр туризма назвал главные аспекты развития туризма в Абхазии, охарактеризовал нынешний сезон.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.