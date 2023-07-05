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Приняты законы о ветеранах войны народа Абхазии
Приняты законы о ветеранах войны народа Абхазии
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T13:00+0300
2023-07-05T13:00+0300
2023-07-05T13:44+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении. По словам депутата Беслана Халваш, после принятия закона необходимо провести перерегистрацию ветеранов для получения точных данных об их количестве и классификации.Закон вступает в силу с 2024 года.
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парламент абхазии, овна, абхазия, ветераны
парламент абхазии, овна, абхазия, ветераны
Приняты законы о ветеранах войны народа Абхазии
13:00 05.07.2023 (обновлено: 13:44 05.07.2023)
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении.
Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов, разграничивает категории ветеранов.
По словам депутата Беслана Халваш, после принятия закона необходимо провести перерегистрацию ветеранов для получения точных данных об их количестве и классификации.
Закон вступает в силу с 2024 года.