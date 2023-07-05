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Приняты законы о ветеранах войны народа Абхазии

Приняты законы о ветеранах войны народа Абхазии

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на... 05.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении. По словам депутата Беслана Халваш, после принятия закона необходимо провести перерегистрацию ветеранов для получения точных данных об их количестве и классификации.Закон вступает в силу с 2024 года.

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