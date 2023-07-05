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Размер единовременных выплат за рождение ребенка в Абхазии изменен
Размер единовременных выплат за рождение ребенка в Абхазии изменен
Программа "Развитие демографии" действует с 2016 года при Фонде репатриации Абхазии, с 2021 года она функционирует при Министерстве социального обеспечения и... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T09:35+0300
2023-07-05T09:35+0300
2023-07-05T10:20+0300
в абхазии
абхазия
демография
дети
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Государственная программа "Развитие демографии" будет изменена и усовершенствована, новшества начали действовать с 3 июля, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Сабина Андарбуа.По ее словам, Министерством с 2021 по 2022 год было принято и рассмотрено 782 заявления. Изменения стали возможны благодаря увеличению объема финансирования программы с 50 до 90 миллионов рублей за счет средств бюджета Фонда по репатриации.Для получения единовременных выплат за рождение ребенка заявителю необходимо предоставить в отдел демографии Министерства:Как отметила Андарбуа, изменения в программе коснутся и тех, чьи дети уже родились в 2023 году.По ее словам, за 2023 год было принято и рассмотрено 164 заявления, из них 40 семьям за рождение четвертого и последующего ребенка будет произведен перерасчет.
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абхазия, демография, дети, общество
абхазия, демография, дети, общество
Размер единовременных выплат за рождение ребенка в Абхазии изменен
09:35 05.07.2023 (обновлено: 10:20 05.07.2023)
Программа "Развитие демографии" действует с 2016 года при Фонде репатриации Абхазии, с 2021 года она функционирует при Министерстве социального обеспечения и демографической политики республики.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Государственная программа "Развитие демографии" будет изменена и усовершенствована, новшества начали действовать с 3 июля, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Сабина Андарбуа.
По ее словам, Министерством с 2021 по 2022 год было принято и рассмотрено 782 заявления.
Ранее при рождении третьего и последующего ребенка выплачивалось 100 000 рублей, с июля 2023 года выплаты увеличились – при рождении второго ребенка семьям будет выплачиваться 50 000 рублей, третьего – 100 000 рублей, четвертого и последующих – 200 000 рублей.
Изменения стали возможны благодаря увеличению объема финансирования программы с 50 до 90 миллионов рублей за счет средств бюджета Фонда по репатриации.
Для получения единовременных выплат за рождение ребенка заявителю необходимо предоставить в отдел демографии Министерства:
свидетельство о рождении детей,
справку с места жительства о составе семьи,
справку с места работы, если родители работают, если нет, то со школы, детского сада,
открыть расчетный счет на имя заявителя в любом банке.
Как отметила Андарбуа, изменения в программе коснутся и тех, чьи дети уже родились в 2023 году.
По ее словам, за 2023 год было принято и рассмотрено 164 заявления, из них 40 семьям за рождение четвертого и последующего ребенка будет произведен перерасчет.