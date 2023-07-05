https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/razmer-edinovremennykh-vyplat-za-rozhdenie-rebenka-v-abkhazii-izmenen-1046726781.html

Размер единовременных выплат за рождение ребенка в Абхазии изменен

Размер единовременных выплат за рождение ребенка в Абхазии изменен

Программа "Развитие демографии" действует с 2016 года при Фонде репатриации Абхазии, с 2021 года она функционирует при Министерстве социального обеспечения и... 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T09:35+0300

2023-07-05T09:35+0300

2023-07-05T10:20+0300

в абхазии

абхазия

демография

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общество

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Государственная программа "Развитие демографии" будет изменена и усовершенствована, новшества начали действовать с 3 июля, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Сабина Андарбуа.По ее словам, Министерством с 2021 по 2022 год было принято и рассмотрено 782 заявления. Изменения стали возможны благодаря увеличению объема финансирования программы с 50 до 90 миллионов рублей за счет средств бюджета Фонда по репатриации.Для получения единовременных выплат за рождение ребенка заявителю необходимо предоставить в отдел демографии Министерства:Как отметила Андарбуа, изменения в программе коснутся и тех, чьи дети уже родились в 2023 году.По ее словам, за 2023 год было принято и рассмотрено 164 заявления, из них 40 семьям за рождение четвертого и последующего ребенка будет произведен перерасчет.

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абхазия, демография, дети, общество