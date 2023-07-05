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Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией
Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией
Соглашение было подписано между Россией и Абхазией 27 сентября 2022 года. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T13:45+0300
2023-07-05T13:45+0300
2023-07-05T15:13+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией.Россия предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.Условия приема в гражданство России, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает.Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.
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гражданство, россия, абхазия, общество, политика
гражданство, россия, абхазия, общество, политика
Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией
13:45 05.07.2023 (обновлено: 15:13 05.07.2023)
Соглашение было подписано между Россией и Абхазией 27 сентября 2022 года.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией.
Как отмечается в соглашении, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора.
Россия предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Условия приема в гражданство России, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.
Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает.
Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.