https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/takie-obstoyatelstva-ketsba-o-vyplatakh-po-osago-v-abkhazii--1046732193.html
Такие обстоятельства: Кецба о выплатах по ОСАГО в Абхазии
Такие обстоятельства: Кецба о выплатах по ОСАГО в Абхазии
В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. Как часто выплачивают... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T18:41+0300
2023-07-05T18:41+0300
2023-07-05T18:41+0300
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Такие обстоятельства: Кецба о выплатах по ОСАГО в Абхазии
Такие обстоятельства: Кецба о выплатах по ОСАГО в Абхазии
В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. Как часто выплачивают страховые выплаты, изменятся ли тарифы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора фирмы "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.В 2023 году в компании "Гарант-Страхование" оформили ОСАГО примерно на 22 тысячи автотранспортных средств. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано, какова процедура оформления страховки и как выплачиваются средства, об этом замдиректора фирмы "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал в студии. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, страхование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, страхование, аудио
Такие обстоятельства: Кецба о выплатах по ОСАГО в Абхазии
В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. Как часто выплачивают страховые выплаты, изменятся ли тарифы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора фирмы "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.
В 2023 году в компании "Гарант-Страхование" оформили ОСАГО примерно на 22 тысячи автотранспортных средств. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано, какова процедура оформления страховки и как выплачиваются средства, об этом замдиректора фирмы "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал в студии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.