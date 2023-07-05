https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/territoriya-natsionalnogo-parka-kodorskoe-uschele-sokraschena-1046735771.html

Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена

Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена

Общая площадь Национального парка "Кодорское ущелье" составляла 136 тысяч 440 гектаров. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена на 16 тысяч гектаров в пользу лесного фонда на десять лет до 2032 года. Проект представил депутат Темур Бейя. Он отметил, что при создании Нацпарка в 2019 году не были учтены территории работы Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.Из-за этого, по словам главы Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзора Ашхацава, без работы остался 61 сотрудник лесхозов двух районов. Всего площадь Нацпарка составляла 136 тысяч 440 гектаров.

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