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Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена
Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена
Общая площадь Национального парка "Кодорское ущелье" составляла 136 тысяч 440 гектаров. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T17:15+0300
2023-07-05T17:15+0300
2023-07-05T17:41+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена на 16 тысяч гектаров в пользу лесного фонда на десять лет до 2032 года. Проект представил депутат Темур Бейя. Он отметил, что при создании Нацпарка в 2019 году не были учтены территории работы Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.Из-за этого, по словам главы Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзора Ашхацава, без работы остался 61 сотрудник лесхозов двух районов. Всего площадь Нацпарка составляла 136 тысяч 440 гектаров.
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абхазия, кодорское ущелье, парламент абхазии
абхазия, кодорское ущелье, парламент абхазии
Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена
17:15 05.07.2023 (обновлено: 17:41 05.07.2023)
Общая площадь Национального парка "Кодорское ущелье" составляла 136 тысяч 440 гектаров.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Территория Национального парка "Кодорское ущелье" сокращена на 16 тысяч гектаров в пользу лесного фонда на десять лет до 2032 года.
Депутаты Парламента утвердили изменение, внесенное Кабинетом министров 8 февраля 2023 года в правительственное постановление "Об образовании Национального парка Республики Абхазия "Кодорское ущелье".
Проект представил депутат Темур Бейя. Он отметил, что при создании Нацпарка в 2019 году не были учтены территории работы Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.
Из-за этого, по словам главы Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзора Ашхацава, без работы остался 61 сотрудник лесхозов двух районов.
Всего площадь Нацпарка составляла 136 тысяч 440 гектаров.