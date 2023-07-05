https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/tri-rayona-abkhazii-poluchat-sredstva-iz-dokhodov-ritsinskogo-parka-i-novoafonskoy-peschery-1046732878.html
Три района Абхазии получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры
Три района Абхазии получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры
Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты", принятый Парламентом в окончательном чтении, действует до 31 декабря 2023 года. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T15:00+0300
2023-07-05T15:00+0300
2023-07-05T15:09+0300
в абхазии
гудаутский район
очамчырский район
ткуарчальский район
парламент абхазии
экономика
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Гудаутский, Очамчырский и Ткуарчалский районы будут получать поступления в бюджеты из доходов, полученных от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры. Согласно закону, от стоимости каждого билета в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру: Исключения составляют льготные билеты и реализованные детям от 8 до 12 лет.Доходы консолидированного бюджета Гудаутского района, формирующиеся за счет вышеуказанных отчислений, распределяются в размере: Закон действует до 31 декабря 2023 года.
гудаутский район
очамчырский район
ткуарчальский район
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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гудаутский район, очамчырский район, ткуарчальский район, парламент абхазии, экономика, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера
гудаутский район, очамчырский район, ткуарчальский район, парламент абхазии, экономика, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера
Три района Абхазии получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры
15:00 05.07.2023 (обновлено: 15:09 05.07.2023)
Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты", принятый Парламентом в окончательном чтении, действует до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Гудаутский, Очамчырский и Ткуарчалский районы будут получать поступления в бюджеты из доходов, полученных от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры.
Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты" во втором и окончательном чтении принял Парламент Абхазии.
Согласно закону, от стоимости каждого билета в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру:
150 рублей будет направлено в бюджет Гудаутского района, по 50 рублей в бюджеты Очамчырского и Ткуарчалского районов.
Исключения составляют льготные билеты и реализованные детям от 8 до 12 лет.
Доходы консолидированного бюджета Гудаутского района, формирующиеся за счет вышеуказанных отчислений, распределяются в размере:
50% в доход бюджета Гудаутского района;
50% в доход сметы доходов и расходов Нового Афона.
Закон действует до 31 декабря 2023 года.