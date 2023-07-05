https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/tri-rayona-abkhazii-poluchat-sredstva-iz-dokhodov-ritsinskogo-parka-i-novoafonskoy-peschery-1046732878.html

Три района Абхазии получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры

Три района Абхазии получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры

Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты", принятый Парламентом в окончательном чтении, действует до 31 декабря 2023 года. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T15:00+0300

2023-07-05T15:00+0300

2023-07-05T15:09+0300

в абхазии

гудаутский район

очамчырский район

ткуарчальский район

парламент абхазии

экономика

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Гудаутский, Очамчырский и Ткуарчалский районы будут получать поступления в бюджеты из доходов, полученных от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры. Согласно закону, от стоимости каждого билета в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру: Исключения составляют льготные билеты и реализованные детям от 8 до 12 лет.Доходы консолидированного бюджета Гудаутского района, формирующиеся за счет вышеуказанных отчислений, распределяются в размере: Закон действует до 31 декабря 2023 года.

гудаутский район

очамчырский район

ткуарчальский район

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

гудаутский район, очамчырский район, ткуарчальский район, парламент абхазии, экономика, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера