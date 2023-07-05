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Турбаза: Калягина и Тхагушев об инклюзивном туризме
Турбаза: Калягина и Тхагушев об инклюзивном туризме
Как адаптировать абхазские места отдыха для людей с ограниченными физическими возможностями, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T10:15+0300
2023-07-05T10:15+0300
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Турбаза: Калягина и Тхагушев об инклюзивном туризме
Турбаза: Калягина и Тхагушев об инклюзивном туризме
Инклюзивный туризм – туризм для всех, учитывающий особые потребности и при этом подходящий всем категориям людей. Насколько этот вид туризма развит в Абхазии, что нужно делать, чтобы абхазские курорты были комфортными для всех, рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев.Алхас Тхагушев сообщил, что уже в июле Ассоциация реабилитологов Абхазии начинает акцию "Доступный пляж". Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, инвалиды, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, инвалиды, аудио
Турбаза: Калягина и Тхагушев об инклюзивном туризме
10:15 05.07.2023 (обновлено: 10:59 05.07.2023)
Как адаптировать абхазские места отдыха для людей с ограниченными физическими возможностями, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев.
Инклюзивный туризм – туризм для всех, учитывающий особые потребности и при этом подходящий всем категориям людей. Насколько этот вид туризма развит в Абхазии, что нужно делать, чтобы абхазские курорты были комфортными для всех, рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев.
Алхас Тхагушев сообщил, что уже в июле Ассоциация реабилитологов Абхазии начинает акцию "Доступный пляж".
Подробности слушайте в аудиофайле.