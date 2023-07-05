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Встреча главы МВД Абхазии и замминистра внутренних дел России состоялась в Москве
Встреча главы МВД Абхазии и замминистра внутренних дел России состоялась в Москве
Глава МВД Абхазии Роберт Киут находится с рабочим визитом в Москве. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T19:55+0300
2023-07-05T19:55+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут и статс-секретаря - замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых: Роберт Киут и Игорь Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.
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мвд абхазии, мвд рф, россия, абхазия, политика
Встреча главы МВД Абхазии и замминистра внутренних дел России состоялась в Москве
19:55 05.07.2023 (обновлено: 20:06 05.07.2023)
Глава МВД Абхазии Роберт Киут находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут и статс-секретаря - замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых:
реализация Программы сотрудничества министерств на 2021-2023 годы;
строительство здания Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Сухуме;
противодействие преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотических средств;
розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда;
обеспечение безопасности российских туристов в период курортного сезона.
Роберт Киут и Игорь Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.