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Встреча главы МВД Абхазии и замминистра внутренних дел России состоялась в Москве

Встреча главы МВД Абхазии и замминистра внутренних дел России состоялась в Москве

Глава МВД Абхазии Роберт Киут находится с рабочим визитом в Москве. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут и статс-секретаря - замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых: Роберт Киут и Игорь Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.

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