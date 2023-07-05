Закон "Об акцизах" принят Парламентом в окончательном чтении
Алкоголь – пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.
Это спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди, виски), вино, крепленое вино, игристое вино (шампанское), виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки на основе пива (сидр, пуаре, медовуха).
Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.
Это табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для табачной продукции), сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, сигареты, папиросы.
Электронные устройства для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), а также электронные устройства для образования табачного пара путем нагревания табака без его горения или тления.
Любая жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг или 5 мл.