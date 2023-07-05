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https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/zakon-ob-aktsizakh-prinyat-parlamentov-v-okonchatelnom-chtenii-1046728822.html
Закон "Об акцизах" принят Парламентом в окончательном чтении
Закон "Об акцизах" принят Парламентом в окончательном чтении
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об акцизах" в окончательном чтении. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об акцизах" в окончательном чтении.Согласно документу, подакцизными товарами признаются:
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Закон "Об акцизах" принят Парламентом в окончательном чтении

11:35 05.07.2023 (обновлено: 13:28 05.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента Абхазии
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об акцизах" в окончательном чтении.
Согласно документу, подакцизными товарами признаются:
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%;

Алкоголь – пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.

Это спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди, виски), вино, крепленое вино, игристое вино (шампанское), виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки на основе пива (сидр, пуаре, медовуха).

табачная продукция;

Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

Это табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для табачной продукции), сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, сигареты, папиросы.

электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака;

Электронные устройства для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), а также электронные устройства для образования табачного пара путем нагревания табака без его горения или тления.

жидкости для электронных систем доставки никотина;

Любая жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг или 5 мл.

ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов.
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