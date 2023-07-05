Закон "Об акцизах" принят Парламентом в окончательном чтении

Алкоголь – пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.

Это спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди, виски), вино, крепленое вино, игристое вино (шампанское), виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки на основе пива (сидр, пуаре, медовуха).