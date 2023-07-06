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Бесплатное жилье и выплаты на ребенка: как в Абхазии работают социальные программы

Бесплатное жилье и выплаты на ребенка: как в Абхазии работают социальные программы

Об итогах жилищной программы в текущем году и выплатах по госпрограмме "Развитие демографии" в эфире радио Sputnik рассказали начальник правового отдела... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T14:15+0300

2023-07-06T14:15+0300

2023-07-06T14:50+0300

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Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы "Жилище 2023-2025" в текущем году завершена.В 2023 году на ее реализацию было выделено 60 миллионов рублей."В этом году удалось рассмотреть 103 заявления граждан по категориям: дети-сироты, а также, чьи родители во время войны погибли или пропали без вести; инвалиды I группы, в том числе инвалиды Отечественной войны народа Абхазии; родители, чьи дети инвалиды или же инвалиды-детства; семьи с пятью и более детьми.Из числа рассмотренных 103 заявлений одобрено комиссией 67 заявлений. 30 заявителям отказано ввиду того, что было выявлен факт того, что заявители ранее обладали жилплощадью или на момент рассмотрения заявления уже приобрели собственную жилплощадь. Шесть заявлений находятся на доработке", – рассказал Ромео Черкезия.В 2023 году также действует госпрограмма "Развитие демографии".С 3 июля по ней предусмотрены изменения. Они коснутся детей, которые уже родились или родятся в 2023 году. О новых условиях рассказала начальник отделе демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики Сабина Андарбуа."Для дальнейшего развития демографии было принято решение усовершенствовать данную программу и внести в нее изменения. А именно, изменения коснулись выплат. Это осуществление единовременной выплаты в размере 50 000 рублей семьям при рождении второго ребенка, осуществление единовременной выплаты в размере 100 000 рублей при рождении третьего ребенка и осуществление единовременной выплаты в размере 200 000 рублей при рождении четвертого и последующего ребенка", – пояснила она.

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