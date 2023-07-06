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Более 1,5 миллиона рублей выделят пострадавшим в результате оползня в Гагрском районе
Более 1,5 миллиона рублей выделят пострадавшим в результате оползня в Гагрском районе
Мощный ливень в Гагрском районе вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице и засыпал... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пострадавшим в результате оползня жителям села Чагрыпш выделят один миллион 550 тысяч рублей, сообщила корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Мощный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.
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гагрский район, абхазия
гагрский район, абхазия

Более 1,5 миллиона рублей выделят пострадавшим в результате оползня в Гагрском районе

12:15 06.07.2023 (обновлено: 12:28 06.07.2023)
© Foto / Администрация Гагрского районаРаботы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш
Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2023
© Foto / Администрация Гагрского района
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Мощный ливень в Гагрском районе вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице и засыпал несколько домов.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пострадавшим в результате оползня жителям села Чагрыпш выделят один миллион 550 тысяч рублей, сообщила корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Она добавила, что работы по расчистке заваленной территории в селе Чагрыпш продолжаются. Уже вывезено 500 грузовиков с камнем и грунтом. Осталось вывезти еще около одной тысячи.
Мощный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.
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