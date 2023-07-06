https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/grazhdanin-i-nachalnik-akhuba-o-perevode-zemel-v-abkhazii-iz-odnoy-kategorii-v-druguyu---1046738303.html
Гражданин и начальник: Ахуба о переводе земель в Абхазии из одной категории в другую
Гражданин и начальник: Ахуба о переводе земель в Абхазии из одной категории в другую
Руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба в эфире радио Sputnik рассказал о земельных ресурсах Абхазии, о том, как правильно... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T11:35+0300
2023-07-06T11:35+0300
2023-07-06T11:51+0300
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Гражданин и начальник: Ахуба о переводе земель в Абхазии из одной категории в другую
Гражданин и начальник: Ахуба о переводе земель в Абхазии из одной категории в другую
Госуправление готовит все проекты по переводу земли из одной категории в другую, объем работы большой, сказал Ахуба в эфире радио. Он пояснил, что может быть основанием для перевода земли."Не все земли переводятся. К примеру, в Гагре и Пицунде лучше и выгоднее развивать курортную сферу, а где пашни, выращивать сельхозпродукты. Лучшие площади пашен в Очамчырском районе, там хорошие земли, что не скажешь о других районах. Наши земли не особо плодородны, почва бедная", – сказал Ахуба.Руководитель Госуправления также рассказал, что в Гудаутском районе серьезная ситуация с оползнями."Мы получаем письма, выезжаем на места и объясняем, что можно сделать. Там, где глинистая земля, везде оползни. Когда человек строит, должен проверять почву, но этого не происходит", – сказал Ахуба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, земля, кадастр, сельское хозяйство, аудио
подкасты, гражданин и начальник, земля, кадастр, сельское хозяйство, аудио
Гражданин и начальник: Ахуба о переводе земель в Абхазии из одной категории в другую
11:35 06.07.2023 (обновлено: 11:51 06.07.2023)
Руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба в эфире радио Sputnik рассказал о земельных ресурсах Абхазии, о том, как правильно использовать запасы недр.
Госуправление готовит все проекты по переводу земли из одной категории в другую, объем работы большой, сказал Ахуба в эфире радио. Он пояснил, что может быть основанием для перевода земли.
"Не все земли переводятся. К примеру, в Гагре и Пицунде лучше и выгоднее развивать курортную сферу, а где пашни, выращивать сельхозпродукты. Лучшие площади пашен в Очамчырском районе, там хорошие земли, что не скажешь о других районах. Наши земли не особо плодородны, почва бедная", – сказал Ахуба.
Руководитель Госуправления также рассказал, что в Гудаутском районе серьезная ситуация с оползнями.
"Мы получаем письма, выезжаем на места и объясняем, что можно сделать. Там, где глинистая земля, везде оползни. Когда человек строит, должен проверять почву, но этого не происходит", – сказал Ахуба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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