https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/kak-inostrantsy-v-abkhazii-strakhuyut-transport-1046736271.html

Как иностранцы в Абхазии страхуют транспорт

Как иностранцы в Абхазии страхуют транспорт

В программе радио Sputnik "Такие обстоятельства" замдиректора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал, сколько иностранцев в Абхазии застраховали... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T10:15+0300

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В 2023 году в компании "Гарант-Страхование" оформили ОСАГО примерно на 22 тысячи автотранспортных средств. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.По словам Ахры Кецба, этому есть две причины – плохое начало туристического сезона и плохая погода.Из 22 тысяч застрахованных компенсацию пришлось выплатить девяти автовладецльцам."С Нового года у нас их было девять, мы оплатили абсолютно всем. Выплаты происходят в течение пяти дней после того, как документы попадают к нам. После того как человек написал заявление, он приносит нам фотографии, справку о ДТП, план-схему от сотрудников милиции. Мы его отправляем на станцию технического обслуживания, затем мы ему выплачиваем. Наличными не выплачиваем. Человек должен либо здесь в Абхазии открыть расчетный счет, либо мы отправляем деньги на его расчетный счет в России", – пояснил Кецба.Иностранцы, приезжающие в Абхазию, обязаны страховать автомобиль. Если раньше это можно было сделать только на территории республики, то сейчас услуга доступна онлайн. Чтобы оформить автостраховку, нужно зарегистрироваться на сайте компании "Гарант-страхование".

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