https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/minoborony-abkhazii-polety-aviatsii-vvs-nosyat-isklyuchitelno-uchebnyy-kharakter---1046743210.html

Минобороны Абхазии: полеты авиации ВВС носят исключительно учебный характер

Минобороны Абхазии: полеты авиации ВВС носят исключительно учебный характер

Пределы структуры воздушного пространства утверждены командующим ВВС и ПВО Министерства обороны Абхазии. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T11:00+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Авиация ВВС Абхазии осуществляет полеты по плану боевой подготовки, они носят исключительно учебный характер, заявили в Минобороны республики. Все полеты не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного Министерством обороны.

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