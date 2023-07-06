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Минобороны Абхазии: полеты авиации ВВС носят исключительно учебный характер
Минобороны Абхазии: полеты авиации ВВС носят исключительно учебный характер
Пределы структуры воздушного пространства утверждены командующим ВВС и ПВО Министерства обороны Абхазии. 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T11:00+0300
2023-07-06T11:00+0300
2023-07-06T11:13+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Авиация ВВС Абхазии осуществляет полеты по плану боевой подготовки, они носят исключительно учебный характер, заявили в Минобороны республики. Все полеты не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного Министерством обороны.
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министерство обороны абхазии, абхазия, авиация
министерство обороны абхазии, абхазия, авиация
Минобороны Абхазии: полеты авиации ВВС носят исключительно учебный характер
11:00 06.07.2023 (обновлено: 11:13 06.07.2023)
Пределы структуры воздушного пространства утверждены командующим ВВС и ПВО Министерства обороны Абхазии.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Авиация ВВС Абхазии осуществляет полеты по плану боевой подготовки, они носят исключительно учебный характер, заявили в Минобороны республики.
Маршруты, пилотажные зоны и высота полетов определены в соответствии с упражнениями курса боевой подготовки.
Все полеты не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного Министерством обороны.