https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/na-perevale-pyv-nachalas-rekonstruktsiya-pamyatnika-sovetskim-voinam-1046751346.html
На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам
На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам
Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T15:35+0300
2023-07-06T15:35+0300
2023-07-06T15:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах.Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.Место, где расположен памятник, является очень популярным у туристов и там постоянно находится большое количество людей.Статейнов подчеркнул важность сохранения исторической памяти для будущих поколений."Сегодня, когда в странах Европы и в некоторых странах постсоветского пространства сносятся памятники советским воинам, мы, здесь в Абхазии показываем, что в нашей стране чтят подвиг советского народа и советских солдат, победивших фашизм", — отметил Статейнов.
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вов, история, абхазия
На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам
Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах.
Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.
"Взяв разрешение в Министерстве культуры, мы начали проводить подготовительные работы, однако в ходе процесса оказалось, что памятник пришел в полную негодность. Он очень сильно обветшал, из-за толщи снега, который там находится зимой металл на памятнике смялся и проржавел. Мы решили поставить новый памятник, но вмонтировать в него таблички от старого, сохранив тем самым некую историческую преемственность", — сказал исполнительный директор фонда Дмитрий Статейнов.
Место, где расположен памятник, является очень популярным у туристов и там постоянно находится большое количество людей.
Статейнов подчеркнул важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
"Сегодня, когда в странах Европы и в некоторых странах постсоветского пространства сносятся памятники советским воинам, мы, здесь в Абхазии показываем, что в нашей стране чтят подвиг советского народа и советских солдат, победивших фашизм", — отметил Статейнов.