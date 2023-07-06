https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/na-perevale-pyv-nachalas-rekonstruktsiya-pamyatnika-sovetskim-voinam-1046751346.html

На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам

На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам

Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T15:35+0300

2023-07-06T15:35+0300

2023-07-06T15:35+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах.Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.Место, где расположен памятник, является очень популярным у туристов и там постоянно находится большое количество людей.Статейнов подчеркнул важность сохранения исторической памяти для будущих поколений."Сегодня, когда в странах Европы и в некоторых странах постсоветского пространства сносятся памятники советским воинам, мы, здесь в Абхазии показываем, что в нашей стране чтят подвиг советского народа и советских солдат, победивших фашизм", — отметил Статейнов.

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