https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/opublikovan-monitoring-soblyudeniya-prav-cheloveka-v-mestakh-prinuditelnogo-soderzhaniya-1046746441.html

Опубликован мониторинг соблюдения прав человека в местах принудительного содержания

Опубликован мониторинг соблюдения прав человека в местах принудительного содержания

Проверка проводилась с 18 января по 28 февраля. В тот период действующим уполномоченным по правам человека в Абхазии была Асида Шакрыл. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T13:30+0300

2023-07-06T13:30+0300

2023-07-06T13:30+0300

в абхазии

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Омбудсмен посетила специальный приемник МВД, камеры предварительного заключения по Сухумскому району, изоляторы временного содержания по Галскому, Гагрскому и Сухумскому районам. Проверка проходила с 18 января по 28 февраля.Согласно итогам мониторинга, исследованные объекты по своим характеристикам и условиям содержания заключенных преимущественно не соответствуют минимальным стандартам, установленным законодательством Абхазии и международными нормами.Основные критерии, по которым оценивались места временного задержания, – общие условия содержания, гигиена, питание, медицинское обслуживание.Омбудсмен сделала заключения: МВД были предложены рекомендации по улучшению ситуации в местах заключения: Документ направлен президенту, спикеру Парламента, премьер-министру, Генпрокурору, министру внутренних дел, министру здравоохранения.

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