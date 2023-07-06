Опубликован мониторинг соблюдения прав человека в местах принудительного содержания
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора "Лефортово", находящейся по адресу: улица Лефортовский вал дом 5, корпус 2 в Москве.
© Sputnik / Максим Блинов/
Проверка проводилась с 18 января по 28 февраля. В тот период действующим уполномоченным по правам человека в Абхазии была Асида Шакрыл.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Омбудсмен посетила специальный приемник МВД, камеры предварительного заключения по Сухумскому району, изоляторы временного содержания по Галскому, Гагрскому и Сухумскому районам.
Проверка проходила с 18 января по 28 февраля.
Согласно итогам мониторинга, исследованные объекты по своим характеристикам и условиям содержания заключенных преимущественно не соответствуют минимальным стандартам, установленным законодательством Абхазии и международными нормами.
Основные критерии, по которым оценивались места временного задержания, – общие условия содержания, гигиена, питание, медицинское обслуживание.
"Содержание в таких условиях не служит достижению цели наказания — исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Попадая в такие условия, человек не может переосмыслить содеянное и в первую очередь пытается приспособиться, адаптироваться к таким условиям жизни, которые могут способствовать расчеловечиванию его личности, ее дальнейшей маргинализации и криминализации", – говорится в сообщении.
Омбудсмен сделала заключения:
количество камер и койко-мест в них недостаточно для содержания лиц, особенно летом;
не все камеры в здании работают;
отсутствует необходимое медобслуживание подозреваемых и обвиняемых;
не проводится первичное обследование при их поступлении.
МВД были предложены рекомендации по улучшению ситуации в местах заключения:
обеспечить заключенным условия, соответствующие минимальным стандартам, установленным законодательством;
организовать бесплатное трехразовое питание;
обеспечить надлежащие условия в местах для проведения прогулок, оборудовать их навесами для прогулок в дождь, лавочками и урнами.
Документ направлен президенту, спикеру Парламента, премьер-министру, Генпрокурору, министру внутренних дел, министру здравоохранения.