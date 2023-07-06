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Русло реки Парнаут расчистят в Гулрыпшском районе

Русло реки Парнаут расчистят в Гулрыпшском районе

На расчистку русла реки Парнаут в Гулрыпшском районе из резервного фонда президента Абхазии было выделено более трех миллионов рублей. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T23:32+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русло реки Парнаут расчищают в Гулрыпшском районе.По словам заместителя главы администрации района Беслана Цвинария, жители улицы Курортной написали письмо местным властям с просьбой оказать содействие."Это маленькая речушка, но во время паводков она наносила большой ущерб, около 25 хозяйств затапливалось. В целом, на этой улице 68 хозяйств. После получения официального заявления мы доложили об этом руководству, которое нашу просьбу услышало и поддержало. Была сразу составлена смета на проведение руслоочистительных работ. Смета прошла соответствующую экспертизу, и было принято решение о финансировании расчистки русла", – отметил Цвинария.На расчистку русла реки было выделено более трех миллионов рублей из резервного фонда президента.Подобные работы необходимо проводить примерно каждые четыре года. При этом, по словам Цвинария, ситуацию необходимо мониторить постоянно.

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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, гулрыпшский район