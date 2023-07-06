https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sergey-zhilin-i-fonograf-dzhaz-bend-dadut-kontsert-v-abkhazii--1046754591.html
Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" дадут концерт в Абхазии
Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" дадут концерт в Абхазии
Впервые Заслуженный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году. 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T17:55+0300
2023-07-06T17:55+0300
2023-07-06T17:55+0300
в абхазии
музыка
культура
абхазия
джаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102131/77/1021317755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e15ffc343311ec6e64e7381e54a8c8ee.jpg
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской госфилармонии 14 июля в 20:00. Перед началом концерта, в 19:00, в парке у филармонии соберутся гости под музыкальное сопровождение группы "АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС" и NEW DIXIE JAZZ BAND.Зрителей угостят лучшими винами от абхазских производителей, являющихся членами Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии.Организаторы концерта - ЗАО "Аквафон-GSM" @aquafon4g , фирма "Eva Luk", Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии.Группа Заслуженного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles".Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф". Название появилось еще в 1983 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170624/sergej-zhilin-muzykamoya-zhizn-1021322993.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102131/77/1021317755_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a843afab3ce0a2dea46a103bbf91b5ae.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыка, культура, абхазия, джаз
музыка, культура, абхазия, джаз
Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" дадут концерт в Абхазии
Впервые Заслуженный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской госфилармонии 14 июля в 20:00.
Перед началом концерта, в 19:00, в парке у филармонии соберутся гости под музыкальное сопровождение группы "АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС" и NEW DIXIE JAZZ BAND.
Зрителей угостят лучшими винами от абхазских производителей, являющихся членами Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии.
Организаторы концерта - ЗАО "Аквафон-GSM" @aquafon4g , фирма "Eva Luk", Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии.
Группа Заслуженного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles".
Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф". Название появилось еще в 1983 году.