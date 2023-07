https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sergey-zhilin-i-fonograf-dzhaz-bend-dadut-kontsert-v-abkhazii--1046754591.html

Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" дадут концерт в Абхазии

Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" дадут концерт в Абхазии

Впервые Заслуженный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской госфилармонии 14 июля в 20:00. Перед началом концерта, в 19:00, в парке у филармонии соберутся гости под музыкальное сопровождение группы "АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС" и NEW DIXIE JAZZ BAND.Зрителей угостят лучшими винами от абхазских производителей, являющихся членами Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии.Организаторы концерта - ЗАО "Аквафон-GSM" @aquafon4g , фирма "Eva Luk", Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии.Группа Заслуженного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles".Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, Заслуженный артист России, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф". Название появилось еще в 1983 году.

