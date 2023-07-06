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https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/trotuarnuyu-plitku-na-naberezhnoy-ochamchyry-zamenyat--1046739355.html
Тротуарную плитку на набережной Очамчыры заменят
Тротуарную плитку на набережной Очамчыры заменят
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Очамчырского района профинансировала работы по укладке тротуарной плитки и обустройству площадки для... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Очамчырского района профинансировала работы по укладке тротуарной плитки и обустройству площадки для занятий спортом.По словам замглавы администрации района Отара Акаба, работы по благоустройству начались еще в прошлом году. Тогда были высажены пальмы и туи, установлены фонари освещения и урны для мусора. Завершился первый этап укладки тротуарной плитки.В ближайшие дни планируют открыть и современную площадку для занятий спортом с тренажерами и снарядами."Уже завершены все работы, кроме напольной части. Сейчас ждем поставки материала из России. Покроют площадку резиновой крошкой", – пояснил прораба подрядной организации МУП "Горстрой" Астамура Квеквескири.Сметная стоимость установки спортивной площадки составила 1 млн 900 тыс руб. Средства выделены из местного бюджета.В планах администрации Очамчырского района установить на набережной три скульптуры. Их откроют ко Дню города, 15 июля.
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очамчыра, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия

Тротуарную плитку на набережной Очамчыры заменят

08:55 06.07.2023 (обновлено: 10:17 06.07.2023)
© Foto / АГТРК Благоустройство набережной Очамчыры
Благоустройство набережной Очамчыры - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2023
© Foto / АГТРК
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Очамчырского района профинансировала работы по укладке тротуарной плитки и обустройству площадки для занятий спортом.
По словам замглавы администрации района Отара Акаба, работы по благоустройству начались еще в прошлом году. Тогда были высажены пальмы и туи, установлены фонари освещения и урны для мусора. Завершился первый этап укладки тротуарной плитки.

"Плитку положили от начала набережной до площади Конституции. Протяженность около 1200 метров. Дальше плитку будут укладывать от площади Конституции до курортно-оздоровительного центра "Черноморская жемчужина". Объем работ немалый, еще около 1,5 километра предстоит уложить плитку. В целом получится более 2,5 километра тротуарной плитки", – пояснил Акаба.

В ближайшие дни планируют открыть и современную площадку для занятий спортом с тренажерами и снарядами.
"Уже завершены все работы, кроме напольной части. Сейчас ждем поставки материала из России. Покроют площадку резиновой крошкой", – пояснил прораба подрядной организации МУП "Горстрой" Астамура Квеквескири.
Сметная стоимость установки спортивной площадки составила 1 млн 900 тыс руб. Средства выделены из местного бюджета.
В планах администрации Очамчырского района установить на набережной три скульптуры. Их откроют ко Дню города, 15 июля.
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