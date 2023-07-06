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Вице-президент проверил готовность нового подразделения Минобороны Абхазии
Вице-президент проверил готовность нового подразделения Минобороны Абхазии
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спецподразделения Минобороны, оснащенные перспективными видами вооружения, военной и спецтехникой, созданы по поручению... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T16:10+0300
2023-07-06T16:10+0300
2023-07-06T16:33+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спецподразделения Минобороны, оснащенные перспективными видами вооружения, военной и спецтехникой, созданы по поручению главнокомандующего ВС Абхазии. По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.Гунба показали в действии опытные образцы беспилотников отечественного производства как разведывательного, так и ударного назначения, системы управления, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.Он высоко оценил боевую выучку личного состава, отметил положительную динамику развития отечественных видов специальной военной техники.
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министерство обороны абхазии, абхазия, армия, вице-президенты
министерство обороны абхазии, абхазия, армия, вице-президенты
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спецподразделения Минобороны, оснащенные перспективными видами вооружения, военной и спецтехникой, созданы по поручению главнокомандующего ВС Абхазии.
Вице-президент Бадра Гунба проверил готовность нового подразделения на учениях на полигоне Нагвалоу.
По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.
Гунба показали в действии опытные образцы беспилотников отечественного производства как разведывательного, так и ударного назначения, системы управления, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.
Он высоко оценил боевую выучку личного состава, отметил положительную динамику развития отечественных видов специальной военной техники.