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Вице-президент проверил готовность нового подразделения Минобороны Абхазии

Вице-президент проверил готовность нового подразделения Минобороны Абхазии

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спецподразделения Минобороны, оснащенные перспективными видами вооружения, военной и спецтехникой, созданы по поручению... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T16:10+0300

2023-07-06T16:10+0300

2023-07-06T16:33+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Спецподразделения Минобороны, оснащенные перспективными видами вооружения, военной и спецтехникой, созданы по поручению главнокомандующего ВС Абхазии. По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.Гунба показали в действии опытные образцы беспилотников отечественного производства как разведывательного, так и ударного назначения, системы управления, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.Он высоко оценил боевую выучку личного состава, отметил положительную динамику развития отечественных видов специальной военной техники.

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