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Военкор Журавлев: у ВСУ велик соблазн форсировать Каховское водохранилище

Военкор Журавлев: у ВСУ велик соблазн форсировать Каховское водохранилище

Военкор Ростислав Журавлев в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке вокруг Запорожской АЭС. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T17:18+0300

2023-07-06T17:18+0300

2023-07-06T17:18+0300

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Военкор Журавлев: у ВСУ велик соблазн форсировать Каховское водохранилище Военкор Журавлев: у ВСУ велик соблазн форсировать Каховское водохранилище

Запорожская АЭС находится под надежной защитой российских военных, однако все еще реальна угроза провокаций ВСУ в отношении атомной станции, рассказал в эфире радио Sputnik корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев."Нахожусь в Мелитополе, Запорожское направление, как раз, где находится Запорожская атомная электростанция. Ждали провокаций, и хотя они нагнетались больше в информационном пространстве, исключать ничего нельзя. Я был участником двух визитов главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси, и в последний раз, когда он приезжал, мне показалось, что он был достаточно сильно обеспокоен. Ведь достаточно одного снаряда, чтобы вся эта история завертелась по трагическому сценарию. Например, если один 155-миллиметровый снаряд попадет в бассейн – охладитель ЗАЭС, пробьет изоляционный слой, то вода начнет уходить, и тогда начнутся очень серьезные проблемы. Кроме того, там под открытым небом находится хранилище отработанного ядерного топлива. Достаточно двух-трех точных попаданий – и все", – сказал Ростислав Журавлев.Все попытки ВСУ пробить оборону на этом направлении остаются безуспешными, продолжил он."Сама станция охраняется силами Росгвардии, плюс есть отряд войск радиационной, химической и биологической защиты. Там стоят БТР, но они без пультов управления оружием – они нашпигованы специальными датчиками, которые измеряют радиацию, делают анализ воздуха и так далее. Атомная станция стоит на берегу Каховского водохранилища, которое сейчас очень сильно обмелело, а до украинских позиций примерно шесть-семь километров. У них очень велик соблазн форсировать это водохранилище. Но есть определенного рода фортификационные сооружения, стоят наши позиции на берегу. По сводкам, ВСУ сегодня на Ореховском направлении кидают технику, людей в бой. Местами они доходят только до первой линии обороны, получают по зубам, горят и опять откатываются назад. Каких-то серьезных успехов у них нет", – рассказал военкор.Слушайте подкаст.

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