https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/zhiba-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-rano-ili-pozdno-dolzhna-byla-proizoyti--1046743743.html
Жиба об Отечественной войне народа Абхазии: рано или поздно должна была произойти
Жиба об Отечественной войне народа Абхазии: рано или поздно должна была произойти
30 лет назад в ходе Отечественной войны народа Абхазии на Восточном фронте проходила широкомасштабная наступательная операция, в ходе которой были освобождены... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T12:47+0300
2023-07-06T12:47+0300
2023-07-06T12:49+0300
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
война от первого лица: непридуманные истории
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Жиба об Отечественной войне народа Абхазии: рано или поздно должна была произойти
Жиба об Отечественной войне народа Абхазии: рано или поздно должна была произойти
30 лет назад в ходе Отечественной войны народа Абхазии на Восточном фронте проходила широкомасштабная наступательная операция, в ходе которой были освобождены Ануаа-рху, центр сел Тамыш и Лабра.Началась Июльская наступательная операция 2 июля с высадки абхазского десанта в селе Тамыш. В течение восьми дней, со 2 по 9 июля абхазские воины контролировали стратегическую дорогу Очамчыра – Сухум, сдерживая натиск грузинских "гвардейцев". 4 июля 1993 года батальон "Горец" высадился на горе Ахбюк и практически сразу оказался под плотным огнем грузинских гвардейцев. Только 17 из 46 бойцов выжили в том бою.Одновременно 2 июля началась операция на Гумистинском фронте. В Июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу. В Июльской наступательной операции 1993 года абхазская армия потеряла 400 бойцов.Один из участников десанта на гору Ахбюк, пехотинец Арсен Жиба в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о событиях 30-летней давности. Он убежден, что война в Абхазии была неизбежной и к этому абхазский народ был готов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), война от первого лица: непридуманные истории, аудио
подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), война от первого лица: непридуманные истории, аудио
30 лет назад в ходе Отечественной войны народа Абхазии на Восточном фронте проходила широкомасштабная наступательная операция, в ходе которой были освобождены Ануаа-рху, центр сел Тамыш и Лабра.
Началась Июльская наступательная операция 2 июля с высадки абхазского десанта в селе Тамыш.
В течение восьми дней, со 2 по 9 июля абхазские воины контролировали стратегическую дорогу Очамчыра – Сухум, сдерживая натиск грузинских "гвардейцев".
4 июля 1993 года батальон "Горец" высадился на горе Ахбюк и практически сразу оказался под плотным огнем грузинских гвардейцев. Только 17 из 46 бойцов выжили в том бою.
Одновременно 2 июля началась операция на Гумистинском фронте.
В Июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу.
В Июльской наступательной операции 1993 года абхазская армия потеряла 400 бойцов.
Один из участников десанта на гору Ахбюк, пехотинец Арсен Жиба в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о событиях 30-летней давности. Он убежден, что война в Абхазии была неизбежной и к этому абхазский народ был готов.
"Да, мы жили с грузинами. Но, когда тебя унижают, прижимают, не берут на работу. Мы сделали так, что хорошо или плохо, но живем 30 лет свободно... Мы мечтаем, чтобы наша Абхазия сохранилась. Хотим жить в мире и дружбе со всеми", – отметил Жиба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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