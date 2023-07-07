https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/bolee-20-reaktivnykh-snaryadov-perekhvatili-sredstva-pvo-rossii-za-sutki-1046775000.html

Более 20 реактивных снарядов перехватили средства ПВО России за сутки

Более 20 реактивных снарядов перехватили средства ПВО России за сутки

Помимо этого, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, уничтожили 13 беспилотников противника. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T17:56+0300

2023-07-07T17:56+0300

2023-07-07T18:07+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сообщает Министерство обороны России.На Донецком направлении за сутки было отражено десять атак противника, ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Krab".На Красно-Лиманском направлении было отражено четыре атаки ВСУ, пресечена деятельность двух диверсионных групп, уничтожены до 95 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении были отражены две атаки, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку AF-90, склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады.На Купянском направлении пресечена деятельность диверсионной группы, уничтожено до 25 бойцов ВСУ, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, артиллерийская система М777, на Херсонском направлении - до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/svo-zapad-bespokoyat-planiruyuschie-bomby-i-neplanovaya-pobeda-rossii-1046759304.html

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