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Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии
Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии
Агентство Sputnik Абхазия собрало в фотоленте парад выпускников школ республики, самые яркие наряды девушек и самые брутальные образы молодых людей. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
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В 2023 году школы Абхазии окончили 1777 человек, четверо из них – Николь Какалия из Сухума, Арина Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из Гагры завершили учебу на золотую медаль.По традиции после школьных экзаменов в Абхазии прошли выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовились к празднику, выбирая портных и наряды задолго до важной даты.Перед торжественным вечером выпускникам вручали аттестаты об окончании школы, а затем они гуляли по сухумской набережной, радуя прохожих и делая яркие фотографии.
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фото , мультимедиа, выпускной, абхазия, фото
фото , мультимедиа, выпускной, абхазия, фото

Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии

18:21 07.07.2023
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Агентство Sputnik Абхазия собрало в фотоленте парад выпускников школ республики, самые яркие наряды девушек и самые брутальные образы молодых людей.
В 2023 году школы Абхазии окончили 1777 человек, четверо из них – Николь Какалия из Сухума, Арина Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из Гагры завершили учебу на золотую медаль.
По традиции после школьных экзаменов в Абхазии прошли выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовились к празднику, выбирая портных и наряды задолго до важной даты.
Перед торжественным вечером выпускникам вручали аттестаты об окончании школы, а затем они гуляли по сухумской набережной, радуя прохожих и делая яркие фотографии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Родители и выпускники долго к ним готовились.

Родители и выпускники долго к ним готовились. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Родители и выпускники долго к ним готовились.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки подбирали наряды очень тщательно, ведь каждой хотелось выделиться в этот день.

Девушки подбирали наряды очень тщательно, ведь каждой хотелось выделиться в этот день. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки подбирали наряды очень тщательно, ведь каждой хотелось выделиться в этот день.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции перед торжественным вечером ребятам вручали аттестаты об окончании школы.

По традиции перед торжественным вечером ребятам вручали аттестаты об окончании школы. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции перед торжественным вечером ребятам вручали аттестаты об окончании школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В эти дни салоны красоты были забиты еще вчерашними школьницами.

В эти дни салоны красоты были забиты еще вчерашними школьницами. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В эти дни салоны красоты были забиты еще вчерашними школьницами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни тоже не отставали от одноклассниц в выборе нарядов. Их выбор – незаменимая классика.

Парни тоже не отставали от одноклассниц в выборе нарядов. Их выбор – незаменимая классика. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни тоже не отставали от одноклассниц в выборе нарядов. Их выбор – незаменимая классика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году выпускницы все чаще выбирали коктейльные платья.

В этом году выпускницы все чаще выбирали коктейльные платья. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году выпускницы все чаще выбирали коктейльные платья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Брутальные образы нередко встречались у ребят.

Брутальные образы нередко встречались у ребят. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Брутальные образы нередко встречались у ребят.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательной частью выпускных вечеров в Сухуме были прогулка и фотосессия на набережной.

Обязательной частью выпускных вечеров в Сухуме были прогулка и фотосессия на набережной. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательной частью выпускных вечеров в Сухуме были прогулка и фотосессия на набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые парни дополняли свой образ необычными деталями - шляпами, бабочками или карманными часами.

Некоторые парни дополняли свой образ необычными деталями - шляпами, бабочками или карманными часами. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые парни дополняли свой образ необычными деталями - шляпами, бабочками или карманными часами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие девушки выбирали скромные, но элегантные образы.

Многие девушки выбирали скромные, но элегантные образы. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие девушки выбирали скромные, но элегантные образы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди в костюмах выглядят не только солидно, но и стильно.

Молодые люди в костюмах выглядят не только солидно, но и стильно. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди в костюмах выглядят не только солидно, но и стильно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускницы шьют свои платья задолго до важной даты.

Выпускницы шьют свои платья задолго до важной даты. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускницы шьют свои платья задолго до важной даты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая подошла к выбору наряда очень серьезно - а то ведь можно и затеряться в толпе.

Каждая подошла к выбору наряда очень серьезно - а то ведь можно и затеряться в толпе. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая подошла к выбору наряда очень серьезно - а то ведь можно и затеряться в толпе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые молодые ребята вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.

Некоторые молодые ребята вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые молодые ребята вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бабочка была неотъемлемым атрибутом костюмов для многих выпускников.

Бабочка была неотъемлемым атрибутом костюмов для многих выпускников. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бабочка была неотъемлемым атрибутом костюмов для многих выпускников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускной бал школьников легко можно было перепутать с конкурсом красоты.

Выпускной бал школьников легко можно было перепутать с конкурсом красоты. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускной бал школьников легко можно было перепутать с конкурсом красоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Причем не только женскими – юноши постарались соответствовать образам своих одноклассниц.

Причем не только женскими – юноши постарались соответствовать образам своих одноклассниц. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Причем не только женскими – юноши постарались соответствовать образам своих одноклассниц.

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