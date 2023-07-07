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Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии
Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии
Агентство Sputnik Абхазия собрало в фотоленте парад выпускников школ республики, самые яркие наряды девушек и самые брутальные образы молодых людей. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T18:21+0300
2023-07-07T18:21+0300
2023-07-07T18:21+0300
в абхазии
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В 2023 году школы Абхазии окончили 1777 человек, четверо из них – Николь Какалия из Сухума, Арина Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из Гагры завершили учебу на золотую медаль.По традиции после школьных экзаменов в Абхазии прошли выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовились к празднику, выбирая портных и наряды задолго до важной даты.Перед торжественным вечером выпускникам вручали аттестаты об окончании школы, а затем они гуляли по сухумской набережной, радуя прохожих и делая яркие фотографии.
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фото , мультимедиа, выпускной, абхазия, фото
фото , мультимедиа, выпускной, абхазия, фото
Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии
Агентство Sputnik Абхазия собрало в фотоленте парад выпускников школ республики, самые яркие наряды девушек и самые брутальные образы молодых людей.
В 2023 году школы Абхазии окончили 1777 человек, четверо из них – Николь Какалия из Сухума, Арина Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из Гагры завершили учебу на золотую медаль.
По традиции после школьных экзаменов в Абхазии прошли выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовились к празднику, выбирая портных и наряды задолго до важной даты.
Перед торжественным вечером выпускникам вручали аттестаты об окончании школы, а затем они гуляли по сухумской набережной, радуя прохожих и делая яркие фотографии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.
В Абхазии наступила пора выпускных вечеров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Родители и выпускники долго к ним готовились.
Родители и выпускники долго к ним готовились.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Девушки подбирали наряды очень тщательно, ведь каждой хотелось выделиться в этот день.
Девушки подбирали наряды очень тщательно, ведь каждой хотелось выделиться в этот день.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции перед торжественным вечером ребятам вручали аттестаты об окончании школы.
По традиции перед торжественным вечером ребятам вручали аттестаты об окончании школы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В эти дни салоны красоты были забиты еще вчерашними школьницами.
В эти дни салоны красоты были забиты еще вчерашними школьницами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парни тоже не отставали от одноклассниц в выборе нарядов. Их выбор – незаменимая классика.
Парни тоже не отставали от одноклассниц в выборе нарядов. Их выбор – незаменимая классика.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году выпускницы все чаще выбирали коктейльные платья.
В этом году выпускницы все чаще выбирали коктейльные платья.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Брутальные образы нередко встречались у ребят.
Брутальные образы нередко встречались у ребят.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обязательной частью выпускных вечеров в Сухуме были прогулка и фотосессия на набережной.
Обязательной частью выпускных вечеров в Сухуме были прогулка и фотосессия на набережной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые парни дополняли свой образ необычными деталями - шляпами, бабочками или карманными часами.
Некоторые парни дополняли свой образ необычными деталями - шляпами, бабочками или карманными часами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие девушки выбирали скромные, но элегантные образы.
Многие девушки выбирали скромные, но элегантные образы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молодые люди в костюмах выглядят не только солидно, но и стильно.
Молодые люди в костюмах выглядят не только солидно, но и стильно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускницы шьют свои платья задолго до важной даты.
Выпускницы шьют свои платья задолго до важной даты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Каждая подошла к выбору наряда очень серьезно - а то ведь можно и затеряться в толпе.
Каждая подошла к выбору наряда очень серьезно - а то ведь можно и затеряться в толпе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые молодые ребята вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.
Некоторые молодые ребята вступают во взрослую жизнь с серьезным настроем.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бабочка была неотъемлемым атрибутом костюмов для многих выпускников.
Бабочка была неотъемлемым атрибутом костюмов для многих выпускников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускной бал школьников легко можно было перепутать с конкурсом красоты.
Выпускной бал школьников легко можно было перепутать с конкурсом красоты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Причем не только женскими – юноши постарались соответствовать образам своих одноклассниц.
Причем не только женскими – юноши постарались соответствовать образам своих одноклассниц.