https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/dolgozhdannye-i-volnitelnye-parad-vypusknykh-vecherov-v-abkhazii-1046717823.html

Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии

Долгожданные и волнительные: парад выпускных вечеров в Абхазии

Агентство Sputnik Абхазия собрало в фотоленте парад выпускников школ республики, самые яркие наряды девушек и самые брутальные образы молодых людей. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

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2023-07-07T18:21+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

выпускной

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В 2023 году школы Абхазии окончили 1777 человек, четверо из них – Николь Какалия из Сухума, Арина Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из Гагры завершили учебу на золотую медаль.По традиции после школьных экзаменов в Абхазии прошли выпускные балы. Ребята и их родители ответственно готовились к празднику, выбирая портных и наряды задолго до важной даты.Перед торжественным вечером выпускникам вручали аттестаты об окончании школы, а затем они гуляли по сухумской набережной, радуя прохожих и делая яркие фотографии.

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