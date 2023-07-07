https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/glavnyy-chetverg-dochiya-o-proektakh-po-dobyche-uglya-razvitiyu-turizma-i-meditsiny-v-tkuarchale--1046746302.html

Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале

Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале

Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о позитивных шагах, которые выводят район из... 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T10:57+0300

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Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале

Как отметил Дочия, в последнее время в Ткуарчале активно покупают недвижимость и земельные участки, что избавит район от формулировки "депрессивный". Дочия раскрыл подробности крупного экономического проекта, связанного с угольной отраслью. По его словам, уже к концу года в нем могут быть задействовано около тысячи местных жителей. После инвентаризации жилого фонда район располагает 1250 свободных квартир, которыми местные власти готовы обеспечивать специалистов, приезжающих жить и трудиться в Ткуарчале. Кроме того, есть идея создать в Ткуарчале подобие рицинского парка. Дело – за инвесторами.Подробности слушайте в аудиофайле.

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