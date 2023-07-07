https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/glavnyy-chetverg-dochiya-o-proektakh-po-dobyche-uglya-razvitiyu-turizma-i-meditsiny-v-tkuarchale--1046746302.html
Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале
Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о позитивных шагах, которые выводят район из... 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T10:57+0300
2023-07-07T10:57+0300
2023-07-07T10:58+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/06/1046746088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e7b947293fa9520278ae1108f213ab.jpg
Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале
Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале
Как отметил Дочия, в последнее время в Ткуарчале активно покупают недвижимость и земельные участки, что избавит район от формулировки "депрессивный". Дочия раскрыл подробности крупного экономического проекта, связанного с угольной отраслью. По его словам, уже к концу года в нем могут быть задействовано около тысячи местных жителей. После инвентаризации жилого фонда район располагает 1250 свободных квартир, которыми местные власти готовы обеспечивать специалистов, приезжающих жить и трудиться в Ткуарчале. Кроме того, есть идея создать в Ткуарчале подобие рицинского парка. Дело – за инвесторами.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/06/1046746088_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_269a0657d5531805281bf167e7177d43.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, ткуарчальский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, ткуарчальский район, аудио
Главный четверг: Дочия о проектах по добыче угля, развитию туризма и медицины в Ткуарчале
10:57 07.07.2023 (обновлено: 10:58 07.07.2023)
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о позитивных шагах, которые выводят район из состоянии депрессии.
Как отметил Дочия, в последнее время в Ткуарчале активно покупают недвижимость и земельные участки, что избавит район от формулировки "депрессивный".
Дочия раскрыл подробности крупного экономического проекта, связанного с угольной отраслью. По его словам, уже к концу года в нем могут быть задействовано около тысячи местных жителей.
После инвентаризации жилого фонда район располагает 1250 свободных квартир, которыми местные власти готовы обеспечивать специалистов, приезжающих жить и трудиться в Ткуарчале.
Кроме того, есть идея создать в Ткуарчале подобие рицинского парка. Дело – за инвесторами.
Подробности слушайте в аудиофайле
.