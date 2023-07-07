https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/imbirnaya-radost-kak-osuschestvilas-mechta-andreya-varvashyana-1046783066.html

Имбирная радость: как осуществилась мечта Андрея Варвашяна

Имбирная радость: как осуществилась мечта Андрея Варвашяна

Мечтающий стать поваром четырехлетний Андрей Варвашян посетил кондитерский цех в поселке Бзыбь и впервые испек пряники. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

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У Андрея Варвашян из Цандрипша диагноз микроцефалия. Несмотря на сложный диагноз и юный возраст – всего четыре года, он уже знает, кем хочет стать – поваром.В кондитерском цехе "Бриошь" малыш смог окунуться в мир настоящей кулинарии. Вместе с опытным мастером он подготовил тесто для имбирных пряников и самостоятельно их украсил. Помимо сладких подарков были еще и более функциональные - юному шефу подарили фирменную скалку, а его маме Оксане - миксер. Проект "Искусство без границ" реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik. Автор идеи – Анна Савилова.В рамках проекта дети и совершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в них они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль.

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