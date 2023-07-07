https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/imbirnaya-radost-kak-osuschestvilas-mechta-andreya-varvashyana-1046783066.html
Имбирная радость: как осуществилась мечта Андрея Варвашяна
Имбирная радость: как осуществилась мечта Андрея Варвашяна
Мечтающий стать поваром четырехлетний Андрей Варвашян посетил кондитерский цех в поселке Бзыбь и впервые испек пряники. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T20:21+0300
2023-07-07T20:21+0300
2023-07-07T20:22+0300
в абхазии
абхазия
новости
"искусство без границ"
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/07/1046774517_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_29da989ee399d3e31e1bdb84b34f6a84.jpg
У Андрея Варвашян из Цандрипша диагноз микроцефалия. Несмотря на сложный диагноз и юный возраст – всего четыре года, он уже знает, кем хочет стать – поваром.В кондитерском цехе "Бриошь" малыш смог окунуться в мир настоящей кулинарии. Вместе с опытным мастером он подготовил тесто для имбирных пряников и самостоятельно их украсил. Помимо сладких подарков были еще и более функциональные - юному шефу подарили фирменную скалку, а его маме Оксане - миксер. Проект "Искусство без границ" реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik. Автор идеи – Анна Савилова.В рамках проекта дети и совершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в них они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/07/1046774517_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5902812e95b8a2c7afe4497b96761e1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, "искусство без границ", мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, "искусство без границ", мультимедиа, видео, видео
Имбирная радость: как осуществилась мечта Андрея Варвашяна
20:21 07.07.2023 (обновлено: 20:22 07.07.2023)
Мечтающий стать поваром четырехлетний Андрей Варвашян посетил кондитерский цех в поселке Бзыбь и впервые испек пряники.
У Андрея Варвашян из Цандрипша диагноз микроцефалия. Несмотря на сложный диагноз и юный возраст – всего четыре года, он уже знает, кем хочет стать – поваром.
В кондитерском цехе "Бриошь" малыш смог окунуться в мир настоящей кулинарии. Вместе с опытным мастером он подготовил тесто для имбирных пряников и самостоятельно их украсил.
Помимо сладких подарков были еще и более функциональные - юному шефу подарили фирменную скалку, а его маме Оксане - миксер.
Проект "Искусство без границ" реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik. Автор идеи – Анна Савилова.
В рамках проекта дети и совершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в них они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль.