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Лолуа о производстве БПЛА в Абхазии: эффект уже есть

Лолуа о производстве БПЛА в Абхазии: эффект уже есть

Советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik рассказал, как выстраивается линии обороны на... 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T12:48+0300

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Лолуа о производстве БЛА в Абхазии: эффект уже есть Лолуа о производстве БЛА в Абхазии: эффект уже есть

Вице-президент Бадра Гунба провел инспекцию объектов военной инфраструктуры, расположенных в восточной части Абхазии. Оценивались сроки и качество выполнения работ. В инспекционной поездке участвовали также секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа. В интервью радио Sputnik Лолуа раскрыл детали этой поездки. Он отметил, что с учетом вызовов, которые наблюдаются в современном мире, Абхазии нужна своя прочная линия обороны. "Конечно, она будет взаимодействовать с пограничными силами Российской Федерации, с нашим погранотрядом. Мы впервые после окончания ОВНА сталкиваемся с таким масштабным строительством линии обороны", – сказал Лолуа. Он также сообщил, что основной и самый важный этап по производству собственных беспилотных летательных аппаратов завершен. Теперь группа разработчиков БЛА будет наращивать объемы производства. "У ребят горят глаза. Эффект уже есть. Можно похвастаться, что первый этап пройден. Сейчас будут наращивать (производство - ред.), причем БПЛА будут разных типов", – сообщил советник президента. Подробности слушайте в подкасте.

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