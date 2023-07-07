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Польский премьер назвал Волынскую резню геноцидом
Польский премьер назвал Волынскую резню геноцидом
Матеуш Маровецкий побывал в западных регионах Украины и посетил бывшие польские села, уничтоженные националистами во время Волынской резни. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T16:43+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий назвал Волынскую резню 1943 года геноцидом и адом, созданным украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на польском телевидении.Польский премьер подчеркнул важность поиска останков погибших, чтобы их можно было достойно предать земле. "Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена. Это наша обязанность", – сказал он.События июля 1943 года польские историки называют Волынской резней, украинские - Волынской трагедией. 11 июля, в день, когда украинские националисты атаковали жителей около 150 польских деревень, погибло от 100 до 130 тысяч человек. Летом 2016 года польский Сейм принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190508/Istoriya-Vtoroy-mirovoy-voyny-v-uchebnikakh-raznykh-stran--1027299293.html
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украина, польша, история, великая отечественная война, новости
Польский премьер назвал Волынскую резню геноцидом
16:43 07.07.2023 (обновлено: 16:53 07.07.2023)
Матеуш Маровецкий побывал в западных регионах Украины и посетил бывшие польские села, уничтоженные националистами во время Волынской резни.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik.
Премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий назвал Волынскую резню 1943 года геноцидом и адом, созданным украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление политика на польском телевидении.
"Это огромная трагедия. Волынское преступление – это геноцид. Ад сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом", – заявил премьер-министр.
Польский премьер подчеркнул важность поиска останков погибших, чтобы их можно было достойно предать земле.
"Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена. Это наша обязанность", – сказал он.
События июля 1943 года польские историки называют Волынской резней, украинские - Волынской трагедией. 11 июля, в день, когда украинские националисты атаковали жителей около 150 польских деревень, погибло от 100 до 130 тысяч человек.
Летом 2016 года польский Сейм принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.