https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/polskiy-premer-nazval-volynskuyu-reznyu-genotsidom-1046773296.html

Польский премьер назвал Волынскую резню геноцидом

Польский премьер назвал Волынскую резню геноцидом

Матеуш Маровецкий побывал в западных регионах Украины и посетил бывшие польские села, уничтоженные националистами во время Волынской резни. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T16:43+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий назвал Волынскую резню 1943 года геноцидом и адом, созданным украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на польском телевидении.Польский премьер подчеркнул важность поиска останков погибших, чтобы их можно было достойно предать земле. "Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена. Это наша обязанность", – сказал он.События июля 1943 года польские историки называют Волынской резней, украинские - Волынской трагедией. 11 июля, в день, когда украинские националисты атаковали жителей около 150 польских деревень, погибло от 100 до 130 тысяч человек. Летом 2016 года польский Сейм принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190508/Istoriya-Vtoroy-mirovoy-voyny-v-uchebnikakh-raznykh-stran--1027299293.html

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