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Прокуратура установила личность человека, чьи останки обнаружили на пляже в Сухуме
Прокуратура установила личность человека, чьи останки обнаружили на пляже в Сухуме
Признаков насильственной смерти на теле, найденном на сухумском пляже неподалеку от поворота на Маяк, не обнаружено. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T10:59+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Сухумская прокуратура установила личность человека, чьи останки были обнаружены на одном из столичных пляжей 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. В ходе проведения опознания было установлено, что тело принадлежит 77-летнему жителю села Эшера Араму Даваджяну, который пропал 27 ноября 2022 года. Признаков насильственной смерти в ходе осмотра не обнаружили.Процессуальная проверка по факту происшествия продолжается, после этого тело будет передано родственникам для погребения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/ostanki-cheloveka-nashli-na-beregu-v-sukhume-1046664629.html
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Прокуратура установила личность человека, чьи останки обнаружили на пляже в Сухуме
Признаков насильственной смерти на теле, найденном на сухумском пляже неподалеку от поворота на Маяк, не обнаружено.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Сухумская прокуратура установила личность человека, чьи останки были обнаружены на одном из столичных пляжей 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
В ходе проведения опознания было установлено, что тело принадлежит 77-летнему жителю села Эшера Араму Даваджяну, который пропал 27 ноября 2022 года.
Признаков насильственной смерти в ходе осмотра не обнаружили.
Процессуальная проверка по факту происшествия продолжается, после этого тело будет передано родственникам для погребения.