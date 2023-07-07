https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/takie-obstoyatelstva-uchastniki-altyn-maydana-iz-tyvy-o-svoey-kulture--1046770759.html

Такие обстоятельства: участники "Алтын Майдана" из Тывы о своей культуре

Такие обстоятельства: участники "Алтын Майдана" из Тывы о своей культуре

В Сухуме проходит "Международный инклюзивный фестиваль "Алтын Майдан". Он продлится до 9 июля. В нем участвуют фольклорные коллективы и абхазские танцевальные... 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T15:39+0300

2023-07-07T15:39+0300

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Такие обстоятельства: Алтын Майдан Такие обстоятельства: Алтын Майдан

В Сухуме проходит "Международный инклюзивный фестиваль "Алтын Майдан". Он продлится до 9 июля. В нем участвуют фольклорные коллективы и абхазские танцевальные ансамбли.Организаторами мероприятий являются Интерпроект "Алтын Майдан" (РФ, Татарстан) Министерство культуры Республики Абхазия, ООО "Вива" (РФ, г. Сочи). В студии радио Sputnik участники фестиваля из Тувы поделились своим творчеством и рассказали о значении подобных этнокультурных фестивалей. Слушайте подкаст.

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