https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/takie-obstoyatelstva-uchastniki-altyn-maydana-iz-tyvy-o-svoey-kulture--1046770759.html
Такие обстоятельства: участники "Алтын Майдана" из Тывы о своей культуре
Такие обстоятельства: участники "Алтын Майдана" из Тывы о своей культуре
В Сухуме проходит "Международный инклюзивный фестиваль "Алтын Майдан". Он продлится до 9 июля. В нем участвуют фольклорные коллективы и абхазские танцевальные... 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T15:39+0300
2023-07-07T15:39+0300
2023-07-07T16:12+0300
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Такие обстоятельства: Алтын Майдан
Такие обстоятельства: Алтын Майдан
В Сухуме проходит "Международный инклюзивный фестиваль "Алтын Майдан". Он продлится до 9 июля. В нем участвуют фольклорные коллективы и абхазские танцевальные ансамбли.Организаторами мероприятий являются Интерпроект "Алтын Майдан" (РФ, Татарстан) Министерство культуры Республики Абхазия, ООО "Вива" (РФ, г. Сочи). В студии радио Sputnik участники фестиваля из Тувы поделились своим творчеством и рассказали о значении подобных этнокультурных фестивалей. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, татарстан, алтын, фестиваль, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, татарстан, алтын, фестиваль, аудио
В Сухуме проходит "Международный инклюзивный фестиваль "Алтын Майдан". Он продлится до 9 июля. В нем участвуют фольклорные коллективы и абхазские танцевальные ансамбли.
Организаторами мероприятий являются Интерпроект "Алтын Майдан" (РФ, Татарстан) Министерство культуры Республики Абхазия, ООО "Вива" (РФ, г. Сочи).
В студии радио Sputnik участники фестиваля из Тувы поделились своим творчеством и рассказали о значении подобных этнокультурных фестивалей.