Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-sukhuma-s-dnem-goroda-1046789676.html
Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с Днем города
Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с Днем города
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T14:43+0300
2023-07-08T14:43+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
сухум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011257_0:0:2551:1435_1920x0_80_0_0_2da405bba77f5070ba2419fe25de79e6.jpg
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В этот особый день мы отмечаем не только прошлое и настоящее Сухума, но прежде всего обращаемся к будущему. Наша общая цель - сделать наш город еще лучше, развивать его потенциал и создавать благоприятные условия для каждого жителя Сухума", - говорится в поздравлении.Бжания подчеркнул, что Сухум для жителей республики - это не просто город, но, прежде всего, символ абхазской истории и культуры. Как столица, он должен стать примером образцового и комфортного города, как для граждан Абхазии, так и для гостей из-за рубежа, уверен президент.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011257_0:0:2551:1913_1920x0_80_0_0_a378521a7222fcda9c5294f1e0a0ac1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, аслан бжания, сухум, новости
абхазия, аслан бжания, сухум, новости

Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с Днем города

14:43 08.07.2023
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2023
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия
Подписаться на
НовостиTelegram
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В этот особый день мы отмечаем не только прошлое и настоящее Сухума, но прежде всего обращаемся к будущему. Наша общая цель - сделать наш город еще лучше, развивать его потенциал и создавать благоприятные условия для каждого жителя Сухума", - говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что Сухум для жителей республики - это не просто город, но, прежде всего, символ абхазской истории и культуры. Как столица, он должен стать примером образцового и комфортного города, как для граждан Абхазии, так и для гостей из-за рубежа, уверен президент.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0