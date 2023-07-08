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Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с Днем города

Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с Днем города

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В этот особый день мы отмечаем не только прошлое и настоящее Сухума, но прежде всего обращаемся к будущему. Наша общая цель - сделать наш город еще лучше, развивать его потенциал и создавать благоприятные условия для каждого жителя Сухума", - говорится в поздравлении.Бжания подчеркнул, что Сухум для жителей республики - это не просто город, но, прежде всего, символ абхазской истории и культуры. Как столица, он должен стать примером образцового и комфортного города, как для граждан Абхазии, так и для гостей из-за рубежа, уверен президент.

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