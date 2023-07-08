https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/mikheev-ob-uekhavshikh-iz-rossii-artistakh-pereotsenennye-brendy--1046761952.html

Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды

Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды

Многие артисты и представители других творческих профессий, уехавшие из России на фоне спецоперации, оказались "переоцененными брендами", с исчезновением... 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T13:15+0300

2023-07-08T13:15+0300

2023-07-08T13:15+0300

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Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды

Массовая культура под влиянием внешних факторов сегодня должна пережить момент болезненной, но совершенно необходимой трансформации. Пришло время новых талантов и настоящей самобытности. Вместе с контекстом гедонизма, "продвинутого потребительства", гламура и приблатненности со сцены и телеэкрана должны уйти вторичность и подражание, уступив место тем, кто близок, понятен и симпатичен подавляющему большинству наших людей-созидателей. Теле- и радиоэфир должны работать на продвижение настоящих ценностей и образцов духоподъемного искусства в своих высших проявлениях таланта и настоящего профессионализма, об этом рассуждает политический эксперт."Наша проблема связана с тем, что такие как они (уехавшие из РФ творческие деятели ― Sputnik), создавали в стране фон, вследствие которого у нас много чего нету, что когда-то было и что мы умели. А они со своими талантами создавали фон тем людям, которые это разбазаривали, разворовывали, со вкусом проедали и ходили смотреть на эти таланты, строя из себя хозяев жизни", – сказал Михеев.По мнению эксперта, эта "артистическая тусовка" интересовала максимум 2% населения страны, но их раздували до масштабов общенационального явления, коим они не были на самом деле, и в какой-то момент эти культурные деятели сами в это поверили.Артистам, по мнению Михеева, необходимо четко осознавать свое место в обществе. "Ты лицедействуешь, снимаешься в кино, а кто тебя спрашивает про политику или смысл жизни?" – задается вопросом эксперт."Я же не лезу на сцену, играть в театр или еще что-нибудь в этом роде, занимаюсь своим делом, и вы занимайтесь, и будет нормально", – отметил Михеев.Эксперт убежден в том, что самобытных талантов в России много, и главная их задача – не быть похожими на кого-то и не стараться подражать."Бесконечное подражание есть отсутствие свободы. Эти люди, которые считают себя творческой интеллигенцией, на самом деле внутренне ужасно несвободны, они настолько заштампованы рамками современной западной масс-культуры, что нету у них свободы творчества. Вторичность – в голове, и от нее на самом деле очень сложно отделаться", – скахал Михеев.

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