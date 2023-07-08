https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/mikheev-ob-uekhavshikh-iz-rossii-artistakh-pereotsenennye-brendy--1046761952.html
Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды
Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды
Многие артисты и представители других творческих профессий, уехавшие из России на фоне спецоперации, оказались "переоцененными брендами", с исчезновением... 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T13:15+0300
2023-07-08T13:15+0300
2023-07-08T13:15+0300
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Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды
Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды
Массовая культура под влиянием внешних факторов сегодня должна пережить момент болезненной, но совершенно необходимой трансформации. Пришло время новых талантов и настоящей самобытности. Вместе с контекстом гедонизма, "продвинутого потребительства", гламура и приблатненности со сцены и телеэкрана должны уйти вторичность и подражание, уступив место тем, кто близок, понятен и симпатичен подавляющему большинству наших людей-созидателей. Теле- и радиоэфир должны работать на продвижение настоящих ценностей и образцов духоподъемного искусства в своих высших проявлениях таланта и настоящего профессионализма, об этом рассуждает политический эксперт."Наша проблема связана с тем, что такие как они (уехавшие из РФ творческие деятели ― Sputnik), создавали в стране фон, вследствие которого у нас много чего нету, что когда-то было и что мы умели. А они со своими талантами создавали фон тем людям, которые это разбазаривали, разворовывали, со вкусом проедали и ходили смотреть на эти таланты, строя из себя хозяев жизни", – сказал Михеев.По мнению эксперта, эта "артистическая тусовка" интересовала максимум 2% населения страны, но их раздували до масштабов общенационального явления, коим они не были на самом деле, и в какой-то момент эти культурные деятели сами в это поверили.Артистам, по мнению Михеева, необходимо четко осознавать свое место в обществе. "Ты лицедействуешь, снимаешься в кино, а кто тебя спрашивает про политику или смысл жизни?" – задается вопросом эксперт."Я же не лезу на сцену, играть в театр или еще что-нибудь в этом роде, занимаюсь своим делом, и вы занимайтесь, и будет нормально", – отметил Михеев.Эксперт убежден в том, что самобытных талантов в России много, и главная их задача – не быть похожими на кого-то и не стараться подражать."Бесконечное подражание есть отсутствие свободы. Эти люди, которые считают себя творческой интеллигенцией, на самом деле внутренне ужасно несвободны, они настолько заштампованы рамками современной западной масс-культуры, что нету у них свободы творчества. Вторичность – в голове, и от нее на самом деле очень сложно отделаться", – скахал Михеев.
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подкасты, артисты, россия, аудио
подкасты, артисты, россия, аудио
Михеев об уехавших из России артистах: переоцененные бренды
Многие артисты и представители других творческих профессий, уехавшие из России на фоне спецоперации, оказались "переоцененными брендами", с исчезновением которых никакой трагедии для общества не произошло, считает политический эксперт Сергей Михеев.
Массовая культура под влиянием внешних факторов сегодня должна пережить момент болезненной, но совершенно необходимой трансформации. Пришло время новых талантов и настоящей самобытности. Вместе с контекстом гедонизма, "продвинутого потребительства", гламура и приблатненности со сцены и телеэкрана должны уйти вторичность и подражание, уступив место тем, кто близок, понятен и симпатичен подавляющему большинству наших людей-созидателей. Теле- и радиоэфир должны работать на продвижение настоящих ценностей и образцов духоподъемного искусства в своих высших проявлениях таланта и настоящего профессионализма, об этом рассуждает политический эксперт.
"Наша проблема связана с тем, что такие как они (уехавшие из РФ творческие деятели ― Sputnik), создавали в стране фон, вследствие которого у нас много чего нету, что когда-то было и что мы умели. А они со своими талантами создавали фон тем людям, которые это разбазаривали, разворовывали, со вкусом проедали и ходили смотреть на эти таланты, строя из себя хозяев жизни", – сказал Михеев.
По мнению эксперта, эта "артистическая тусовка" интересовала максимум 2% населения страны, но их раздували до масштабов общенационального явления, коим они не были на самом деле, и в какой-то момент эти культурные деятели сами в это поверили.
Артистам, по мнению Михеева, необходимо четко осознавать свое место в обществе. "Ты лицедействуешь, снимаешься в кино, а кто тебя спрашивает про политику или смысл жизни?" – задается вопросом эксперт.
"Я же не лезу на сцену, играть в театр или еще что-нибудь в этом роде, занимаюсь своим делом, и вы занимайтесь, и будет нормально", – отметил Михеев.
Эксперт убежден в том, что самобытных талантов в России много, и главная их задача – не быть похожими на кого-то и не стараться подражать.
"Бесконечное подражание есть отсутствие свободы. Эти люди, которые считают себя творческой интеллигенцией, на самом деле внутренне ужасно несвободны, они настолько заштампованы рамками современной западной масс-культуры, что нету у них свободы творчества. Вторичность – в голове, и от нее на самом деле очень сложно отделаться", – скахал Михеев.