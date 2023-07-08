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Новый трансформатор установили на подстанции "Новый Афон"
Новый трансформатор установили на подстанции "Новый Афон"
Решение было принято из-за того, что старого трансформатора мощностью 6,3 МВт было недостаточно для обеспечения жителей города электричеством. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T10:03+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Новый трансформатор мощностью 16 МВт установили на подстанции "Новый Афон". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В результате совокупная мощность на подстанции с 16,3 МВт выросла до 26,3 МВт."Черноморэнерго" сообщает, что это позволит значительно улучшить электроснабжение Нового Афона и окрестностей.
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абхазия, новости, новый афон
Новый трансформатор установили на подстанции "Новый Афон"
10:03 08.07.2023 (обновлено: 11:17 08.07.2023)
Решение было принято из-за того, что старого трансформатора мощностью 6,3 МВт было недостаточно для обеспечения жителей города электричеством.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Новый трансформатор мощностью 16 МВт установили на подстанции "Новый Афон". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
В результате совокупная мощность на подстанции с 16,3 МВт выросла до 26,3 МВт.
"Черноморэнерго" сообщает, что это позволит значительно улучшить электроснабжение Нового Афона и окрестностей.