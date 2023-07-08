https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/novyy-transformator-ustanovili-na-podstantsii-novyy-afon-1046786544.html

Новый трансформатор установили на подстанции "Новый Афон"

Новый трансформатор установили на подстанции "Новый Афон"

Решение было принято из-за того, что старого трансформатора мощностью 6,3 МВт было недостаточно для обеспечения жителей города электричеством. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

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новый афон

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Новый трансформатор мощностью 16 МВт установили на подстанции "Новый Афон". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В результате совокупная мощность на подстанции с 16,3 МВт выросла до 26,3 МВт."Черноморэнерго" сообщает, что это позволит значительно улучшить электроснабжение Нового Афона и окрестностей.

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