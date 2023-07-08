https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/robert-kiut-vstretilsya-s-glavoy-tsentra-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-moskvy-1046790013.html
Роберт Киут встретился с главой Центра организации дорожного движения Москвы
Роберт Киут встретился с главой Центра организации дорожного движения Москвы
Стороны обсудили вопросы организации движения на дорогах и обеспечения безопасности и правопорядка в абхазских городах, и, в особенности, в Сухуме. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T15:09+0300
2023-07-08T15:09+0300
2023-07-08T15:09+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
москва
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/08/1046789812_0:56:769:488_1920x0_80_0_0_82879dd89d39f21236722e2d422270f4.jpg
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с руководителем Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаилом Кизылыком. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах Абхазии."В условиях интенсивного наращивания технических средств контроля дорожной ситуации, введения электронных учетов регистрации автотранспорта, анализа и планирования организации дорожного движения в городе Сухуме и в республике в целом, немаловажным фактом остается подготовка профильных кадров, которые будут работать с новыми аппаратно-программными комплексами" - сказал Роберт Киут.Михаил Кизылык, в свою очередь, обозначил ряд направлений для взаимодействия с министерством, рассказал о подготовке специалистов в области организации дорожного движения, а также ознакомился с инфраструктурой обеспечения безопасности на трассах республики.
абхазия
москва
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/08/1046789812_22:0:746:543_1920x0_80_0_0_8084154ceadb9e9b4f1d1cd054f1623a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, москва, россия, новости
мвд абхазии, абхазия, москва, россия, новости
Роберт Киут встретился с главой Центра организации дорожного движения Москвы
Стороны обсудили вопросы организации движения на дорогах и обеспечения безопасности и правопорядка в абхазских городах, и, в особенности, в Сухуме.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik
. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с руководителем Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаилом Кизылыком. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах Абхазии.
"В условиях интенсивного наращивания технических средств контроля дорожной ситуации, введения электронных учетов регистрации автотранспорта, анализа и планирования организации дорожного движения в городе Сухуме и в республике в целом, немаловажным фактом остается подготовка профильных кадров, которые будут работать с новыми аппаратно-программными комплексами" - сказал Роберт Киут.
Михаил Кизылык, в свою очередь, обозначил ряд направлений для взаимодействия с министерством, рассказал о подготовке специалистов в области организации дорожного движения, а также ознакомился с инфраструктурой обеспечения безопасности на трассах республики.