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Роберт Киут встретился с главой Центра организации дорожного движения Москвы

Роберт Киут встретился с главой Центра организации дорожного движения Москвы

Стороны обсудили вопросы организации движения на дорогах и обеспечения безопасности и правопорядка в абхазских городах, и, в особенности, в Сухуме. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T15:09+0300

2023-07-08T15:09+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с руководителем Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаилом Кизылыком. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах Абхазии."В условиях интенсивного наращивания технических средств контроля дорожной ситуации, введения электронных учетов регистрации автотранспорта, анализа и планирования организации дорожного движения в городе Сухуме и в республике в целом, немаловажным фактом остается подготовка профильных кадров, которые будут работать с новыми аппаратно-программными комплексами" - сказал Роберт Киут.Михаил Кизылык, в свою очередь, обозначил ряд направлений для взаимодействия с министерством, рассказал о подготовке специалистов в области организации дорожного движения, а также ознакомился с инфраструктурой обеспечения безопасности на трассах республики.

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