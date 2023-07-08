https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/takie-obstoyatelstva-damenia-ob-institute-referenduma-v-abkhazii-1046762982.html
Такие обстоятельства: Дамениа об институте референдума в Абхазии
Такие обстоятельства: Дамениа об институте референдума в Абхазии
Об институте референдума в Абхазии, насколько эффективен он, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился общественный и политический деятель, руководитель... 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T19:34+0300
2023-07-08T19:34+0300
2023-07-08T19:34+0300
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Такие обстоятельства: Дамениа об институте референдума в Абхазии
Такие обстоятельства: Дамениа об институте референдума в Абхазии
4 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту республики.Референдум может быть полезен, он нужен, но власть должна быть в единстве с народом, сказал Дамениа в беседе на радио.Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа привел в пример референдум 1991 года, относительно роспуска Совестного Союза или сохранения, когда более 60% людей высказалось за сохранение, но его не сохранили."Народ захотел, но власти не захотели. Право – формальная наука. У политики есть формальная сторона и содержательная. Право должно учитывать реалии. Если не учитывать, то получается, как при референдуме по вопросу Советского Союза, то есть референдум провели, народ высказался, а как это реализовать? Что даст? Ничего, кроме того, что мы дискредитируем себя, общество", – сказал Дамениа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, референдум, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, референдум, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Дамениа об институте референдума в Абхазии
Об институте референдума в Абхазии, насколько эффективен он, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился общественный и политический деятель, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.
4 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту республики.
Референдум может быть полезен, он нужен, но власть должна быть в единстве с народом, сказал Дамениа в беседе на радио.
Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа привел в пример референдум 1991 года, относительно роспуска Совестного Союза или сохранения, когда более 60% людей высказалось за сохранение, но его не сохранили.
"Народ захотел, но власти не захотели. Право – формальная наука. У политики есть формальная сторона и содержательная. Право должно учитывать реалии. Если не учитывать, то получается, как при референдуме по вопросу Советского Союза, то есть референдум провели, народ высказался, а как это реализовать? Что даст? Ничего, кроме того, что мы дискредитируем себя, общество", – сказал Дамениа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.