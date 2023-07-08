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В Абхазии простятся с Эдуардом Шакая, погибшим на Донбассе

В Абхазии простятся с Эдуардом Шакая, погибшим на Донбассе

Житель Абхазии Эдуард Шакая с осени прошлого года принимал участие в военных действиях на Донбассе против ВСУ. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В Абхазии простятся с жителем республики Эдуардом Шакая, погибшим на Донбассе. Об этом сообщают родственники Шакая. В октябре 2022 года Шакая уехал на Донбасс и присоединился к батальонной группе "Пятнашка". 13 июня он в составе ветеранской группы выехал на Бахмутское направление и 24 июня погиб на поле боя. Эдуард Шакая был посмертно награжден золотым Георгиевским крестом I степени.

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