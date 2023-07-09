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Абхазия попала в топ популярных стран для коротких поездок
Абхазия попала в топ популярных стран для коротких поездок
Летом, по предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T12:35+0300
2023-07-09T12:35+0300
2023-07-09T12:49+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Абхазия попала в топ наиболее популярных стран для коротких поездок по версии россиян. Рейтинг составили туроператоры, сообщает АТОР.По мнению экспертов, динамика бронирования коротких зарубежных туров неплохая.Самые популярные направления у россиян:
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия попала в топ популярных стран для коротких поездок
12:35 09.07.2023 (обновлено: 12:49 09.07.2023)
Летом, по предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Абхазия попала в топ наиболее популярных стран для коротких поездок по версии россиян. Рейтинг составили туроператоры, сообщает АТОР.
По мнению экспертов, динамика бронирования коротких зарубежных туров неплохая.
Самые популярные направления у россиян:
Турция - Анталья, Даламан, Бодрум, Стамбул,
Египет - Хургада, Шарм-Эль-Шейх,
ОАЭ - Шарджа, Абу-Даби, Дубай,