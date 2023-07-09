https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-stran-dlya-korotkikh-poezdok-1046800150.html

Абхазия попала в топ популярных стран для коротких поездок

Абхазия попала в топ популярных стран для коротких поездок

Летом, по предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Абхазия попала в топ наиболее популярных стран для коротких поездок по версии россиян. Рейтинг составили туроператоры, сообщает АТОР.По мнению экспертов, динамика бронирования коротких зарубежных туров неплохая.Самые популярные направления у россиян:

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