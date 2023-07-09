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Движение по республиканской трассе в Гагрском районе восстановлено

Движение по республиканской трассе в Гагрском районе восстановлено

В Гагрском районе действует горячая линия оперштаба по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Движение по республиканской трассе в Гагрском районе восстановлено, сообщает МЧС Абхазии. Движение автотранспорта на рицинском направлении с 10 по 12 километр трассы ограничено.По предварительной информации МЧС Абхазии, эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий ливня продолжаются. О масштабах ЧП пока неизвестно.Проблемы с электричествомКак сообщили Sputnik в "Черноморэнерго", прогнозы на восстановление электричества в Гагрском районе пока сделать невозможно.Трансформаторы в районе затоплены. Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.

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