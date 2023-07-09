https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-poezdov-priostanovleno-v-abkhazii-1046803530.html

Движение поездов приостановлено в Абхазии

Движение поездов приостановлено в Абхазии

Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим создан в администрации Гагрского района. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T15:02+0300

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей, сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.Он уточнил, потоки воды подмыли пути в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции "Бзыбь".По его словам, ремонтные бригады пока не могут приступить к устранению последствий стихии, так как перекрыта дорога на въезде в поселок Бзыбь, а также не позволяют потоки воды.На проблемные участки отправили технические составы, на которые будут грузить камни и щебни, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.

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мчс абхазии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район