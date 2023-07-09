https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-poezdov-priostanovleno-v-abkhazii-1046803530.html
Движение поездов приостановлено в Абхазии
Движение поездов приостановлено в Абхазии
Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим создан в администрации Гагрского района. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T15:02+0300
2023-07-09T15:02+0300
2023-07-09T15:04+0300
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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей, сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.Он уточнил, потоки воды подмыли пути в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции "Бзыбь".По его словам, ремонтные бригады пока не могут приступить к устранению последствий стихии, так как перекрыта дорога на въезде в поселок Бзыбь, а также не позволяют потоки воды.На проблемные участки отправили технические составы, на которые будут грузить камни и щебни, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.
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мчс абхазии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район
мчс абхазии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район
Движение поездов приостановлено в Абхазии
15:02 09.07.2023 (обновлено: 15:04 09.07.2023)
Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим создан в администрации Гагрского района.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей, сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.
Он уточнил, потоки воды подмыли пути в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции "Бзыбь".
"Это два места, которые подтверждены на этот час. Сейчас обследуем участок Гагра-Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда "Москва-Сухум" движение поездов было приостановлено. Электропоезд "Ласточка" остановится на станции "Цандрипш", - сказал Куруа.
По его словам, ремонтные бригады пока не могут приступить к устранению последствий стихии, так как перекрыта дорога на въезде в поселок Бзыбь, а также не позволяют потоки воды.
На проблемные участки отправили технические составы, на которые будут грузить камни и щебни, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.
Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.