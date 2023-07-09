https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-transporta-ogranicheno-v-gagrskom-rayone-1046803132.html

Движение транспорта ограничено в Гагрском районе

Движение транспорта ограничено в Гагрском районе

МВД Абхазии рекомендует водителям воздержаться от поездок в Гагрский район. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T14:27+0300

2023-07-09T14:27+0300

2023-07-09T14:28+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Движение транспорта ограничено в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и Гагре, сообщали Sputnik в МВД Абхазии. Перекрыт проезд к озеру Рица из-за схода сели на 12-м километре дороги в Бзыбском ущелье, об этом Sputnik сообщил директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Он уточнил, что из-за схода сели на дорогеобразовались пробки. На место выехала спецтехника, с помощью которой будут устранять последствия стихии. Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам направлены на помощь гагрским спасателям на случай, если придется эвакуировать людей.

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