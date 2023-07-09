https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-transporta-ogranicheno-v-gagrskom-rayone-1046803132.html
Движение транспорта ограничено в Гагрском районе
Движение транспорта ограничено в Гагрском районе
МВД Абхазии рекомендует водителям воздержаться от поездок в Гагрский район. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T14:27+0300
2023-07-09T14:27+0300
2023-07-09T14:28+0300
в абхазии
мвд абхазии
мчс абхазии
гагрский район
дождь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046801697_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_37f6797514b73dbd86f9643a5d7d63ec.jpg
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Движение транспорта ограничено в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и Гагре, сообщали Sputnik в МВД Абхазии. Перекрыт проезд к озеру Рица из-за схода сели на 12-м километре дороги в Бзыбском ущелье, об этом Sputnik сообщил директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Он уточнил, что из-за схода сели на дорогеобразовались пробки. На место выехала спецтехника, с помощью которой будут устранять последствия стихии. Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам направлены на помощь гагрским спасателям на случай, если придется эвакуировать людей.
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046801697_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7c9a531aebdc97b616de5a1d75b78231.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, мчс абхазии, гагрский район, дождь
мвд абхазии, мчс абхазии, гагрский район, дождь
Движение транспорта ограничено в Гагрском районе
14:27 09.07.2023 (обновлено: 14:28 09.07.2023)
МВД Абхазии рекомендует водителям воздержаться от поездок в Гагрский район.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Движение транспорта ограничено в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и Гагре, сообщали Sputnik в МВД Абхазии.
Сотрудники подразделений ГАИ регулируют дорожное движение и "плотность пропускаемого транспорта". Экипажи ДПС сопровождают спецтранспорт, задействованный в устранении последствий стихии.
Перекрыт проезд к озеру Рица из-за схода сели на 12-м километре дороги в Бзыбском ущелье, об этом Sputnik сообщил директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
Он уточнил, что из-за схода сели на дорогеобразовались пробки. На место выехала спецтехника, с помощью которой будут устранять последствия стихии.
Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам направлены на помощь гагрским спасателям на случай, если придется эвакуировать людей.