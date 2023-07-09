https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/ekspert-o-vstuplenii-irana-v-shos-mogut-byt-geopoliticheskie-izmeneniya-i-v-zakavkaze-1046800943.html
Эксперт о вступлении Ирана в ШОС: могут быть геополитические изменения и в Закавказье
Эксперт о вступлении Ирана в ШОС: могут быть геополитические изменения и в Закавказье
Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, следует из Нью-Делийской декларации Совета глав государств — членов ШОС. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T15:55+0300
2023-07-09T15:55+0300
2023-07-09T15:58+0300
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Эксперт о вступлении Ирана в ШОС
Эксперт о вступлении Ирана в ШОС
Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, следует из Нью-Делийской декларации Совета глав государств — членов ШОС.В беседе на радио Sputnik Тарасов отметил, что вступление Ирана в ШОС в первую очередь является вызовом Западу."Иран уже не будет беззащитным - он получил защитника в лице трех ядерных держав: России, Китая и Индии. Это прежде всего вызов Западу. Теперь по отношению к нему просто так не получится бросаться словами, репликами, угрожать различными санкциями и военными угрозами", - сказал Тарасов.По его словам, за вступлением Ирана в ШОС могут последовать геополитические изменения на Ближнем Востоке и в Закавказье."Сейчас начинается очень серьезный процесс, связанный с изменением геополитики. Соединенные Штаты слабеют, регион меняется. Образовавшийся геополитический вакуум относительно заполняют только Китай и Россия. А они оставляют пространство для маневра региональным силам. Прежде всего для Ирана, Саудовской Аравии, Турции… И самые интересные события будут происходить, как мне представляется, не только на Ближнем Востоке, но прежде всего в Закавказье", - сказал Тарасов.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии.
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в мире, политика, иран, шос, защита, безопасность, россия, китай, индия, сша, закавказье, подкасты, аудио
в мире, политика, иран, шос, защита, безопасность, россия, китай, индия, сша, закавказье, подкасты, аудио
Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, следует из Нью-Делийской декларации Совета глав государств — членов ШОС.
В беседе на радио Sputnik
Тарасов отметил, что вступление Ирана в ШОС в первую очередь является вызовом Западу.
"Иран уже не будет беззащитным - он получил защитника в лице трех ядерных держав: России, Китая и Индии. Это прежде всего вызов Западу. Теперь по отношению к нему просто так не получится бросаться словами, репликами, угрожать различными санкциями и военными угрозами", - сказал Тарасов.
По его словам, за вступлением Ирана в ШОС могут последовать геополитические изменения на Ближнем Востоке и в Закавказье.
"Сейчас начинается очень серьезный процесс, связанный с изменением геополитики. Соединенные Штаты слабеют, регион меняется. Образовавшийся геополитический вакуум относительно заполняют только Китай и Россия. А они оставляют пространство для маневра региональным силам. Прежде всего для Ирана, Саудовской Аравии, Турции… И самые интересные события будут происходить, как мне представляется, не только на Ближнем Востоке, но прежде всего в Закавказье", - сказал Тарасов.
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии.