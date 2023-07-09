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Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и джаз
Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и джаз
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T22:30+0300
2023-07-09T22:30+0300
2023-07-09T22:51+0300
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Афиша культурных событий в Абхазии с 9 по 16 июля.Предстоящая неделя богата на культурные события. 10 июля в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Требуется лжец”.В Русском драматическом театре имени Искандера запланировано четыре спектакля.Несколько концертов классической музыки запланировано и в Пицундском храме.10 июля в 17:00 будет концерт классической музыки с участием Наны Черкезия, Валерия Барганджия и Элеоноры Акуджава.13 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.15 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.16 июля в 17:00 - концерт органной музыки.В ЦВЗ с 11 по 22 июля будет проходить выставка “Дорога в гору” Виссариона Цвижба.14 июля в 19:00 Абхазский государственный драмтеатр покажет спектакль “Маленький принц”.Завершится культурная неделя в Абхазской государственной филармонии. 14 июля в 20:00 - джазовый фестиваль АҟәаJazz. В рамках проекта выступит Сергей Жилин и его коллектив "Фонограф-Джаз-Бэнд".
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музыка, культура, театр, абхазия
музыка, культура, театр, абхазия
Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и джаз
22:30 09.07.2023 (обновлено: 22:51 09.07.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Афиша культурных событий в Абхазии с 9 по 16 июля.
Предстоящая неделя богата на культурные события. 10 июля в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Требуется лжец”.
В Русском драматическом театре имени Искандера запланировано четыре спектакля.
10 июля в 19:00 - и 21:00 - “В лучах”
11 июля в 19:00 - “Енджи-ханум, обойденная счастьем”
11 июля в 21:00 - “Бродский”
15 и 16 июля в 19:00 - “Роман с кокаином”.
Несколько концертов классической музыки запланировано и в Пицундском храме.
10 июля в 17:00 будет концерт классической музыки с участием Наны Черкезия, Валерия Барганджия и Элеоноры Акуджава.
13 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.
15 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.
16 июля в 17:00 - концерт органной музыки.
В ЦВЗ с 11 по 22 июля будет проходить выставка “Дорога в гору” Виссариона Цвижба.
14 июля в 19:00 Абхазский государственный драмтеатр покажет спектакль “Маленький принц”.
Завершится культурная неделя в Абхазской государственной филармонии.
14 июля в 20:00 - джазовый фестиваль АҟәаJazz. В рамках проекта выступит Сергей Жилин и его коллектив "Фонограф-Джаз-Бэнд".