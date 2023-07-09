https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-vystavka-i-dzhaz-1046807230.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и джаз

Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и джаз

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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Афиша культурных событий в Абхазии с 9 по 16 июля.Предстоящая неделя богата на культурные события. 10 июля в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Требуется лжец”.В Русском драматическом театре имени Искандера запланировано четыре спектакля.Несколько концертов классической музыки запланировано и в Пицундском храме.10 июля в 17:00 будет концерт классической музыки с участием Наны Черкезия, Валерия Барганджия и Элеоноры Акуджава.13 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.15 июля в 17:00 - концерт классической музыки с участием солистов Абхазской госфилармонии.16 июля в 17:00 - концерт органной музыки.В ЦВЗ с 11 по 22 июля будет проходить выставка “Дорога в гору” Виссариона Цвижба.14 июля в 19:00 Абхазский государственный драмтеатр покажет спектакль “Маленький принц”.Завершится культурная неделя в Абхазской государственной филармонии. 14 июля в 20:00 - джазовый фестиваль АҟәаJazz. В рамках проекта выступит Сергей Жилин и его коллектив "Фонограф-Джаз-Бэнд".

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музыка, культура, театр, абхазия