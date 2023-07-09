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МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район
МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район
Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T13:28+0300
2023-07-09T13:28+0300
2023-07-09T13:28+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.Утром 9 июля в ведомстве сообщили, что из-за ливней в районе подтоплены частные владения, жилые дома, улицы. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района был направлен на устранение последствий. В селе Лдзаа Гагрского района из-за сильного ливня подтопило первые этажи домов.В селе Агараки, по предварительной информации МЧС, сошел сель. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам направлены на помощь гагрским спасателям на случай, если придется эвакуировать людей. В ведомстве нет информации о падениях деревьев на проезжую часть. От поселка Бзыбь начинается пробка. По предварительной информации, движение на бзыбском посту перекрыто. Гражданам и гостям республики не рекомендуется купаться в море как минимум четыре дня, пока море не очистится после ливня.
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мчс абхазии, гагрский район, абхазия, дождь
мчс абхазии, гагрский район, абхазия, дождь
МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район
Сильные ливни обрушились на Гагрский район в воскресенье 9 июля. Частные дома подтоплены, движение по трассе затруднено.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 9 июля в ведомстве сообщили, что из-за ливней в районе подтоплены частные владения, жилые дома, улицы. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района был направлен на устранение последствий.
В селе Лдзаа Гагрского района из-за сильного ливня подтопило первые этажи домов.
В селе Агараки, по предварительной информации МЧС, сошел сель.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам направлены на помощь гагрским спасателям на случай, если придется эвакуировать людей.
В ведомстве нет информации о падениях деревьев на проезжую часть. От поселка Бзыбь начинается пробка. По предварительной информации, движение на бзыбском посту перекрыто.
Гражданам и гостям республики не рекомендуется купаться в море как минимум четыре дня, пока море не очистится после ливня.