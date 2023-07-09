https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/pravda-tela-fleksitarianstvo--chto-eto-i-komu-podkhodit-1046799790.html

"Правда тела". Флекситарианство — что это и кому подходит

"Правда тела". Флекситарианство — что это и кому подходит

Что роднит флекситарианство и вегетарианство? Что можно есть в таком режиме? Почему частичный отказ от мяса срабатывает для похудения лучше, чем полное его... 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T10:45+0300

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"Правда тела". Флекситарианство – что это и кому подходит "Правда тела". Флекситарианство – что это и кому подходит

Что роднит флекситарианство и вегетарианство? Что можно есть в таком режиме? Почему частичный отказ от мяса срабатывает для похудения лучше, чем полное его исключение.Разбираем, как долго можно придерживаться флекситарианства и что из-за этого произойдет с организмом. Можно ли долго питаться в режиме флекситарианства и профилактика каких болезней происходит при сокращении мяса в питании, рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташева.1:50 — разгадываем новое слово;3:08 — "Если я соблюдаю пост, это тоже флекситарианство?";4:00 — виды недовегетарианства;5:10 — "Попробуйте высидеть яйцо из магазина";8:41 — как худеть на флекситарианстве;10:00 — что говорят исследования;11:30 — овощи надо есть под любым названием;12:20 — зеленые щи как попытка флекситарианства.Слушайте подкасты РИА Новости.

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