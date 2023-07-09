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Сильные ливни подтопили Гагрский район
Сильные ливни подтопили Гагрский район
В ночь с субботы на воскресенье на Гагрский район обрушились сильные ливни. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T11:40+0300
2023-07-09T11:40+0300
2023-07-09T12:10+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района направлен на устранение последствий ливня, прошедшего ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По информации МЧС, в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома, улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.В селе Лдзаа Гагрского района затопило первые этажи домов. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная.Сильные ливни в середине июня в Гагрском районе вызвали сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько домов.
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мчс абхазии, гагрский район, абхазия, дождь
мчс абхазии, гагрский район, абхазия, дождь
Сильные ливни подтопили Гагрский район
11:40 09.07.2023 (обновлено: 12:10 09.07.2023)
В ночь с субботы на воскресенье на Гагрский район обрушились сильные ливни.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района направлен на устранение последствий ливня, прошедшего ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации МЧС, в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома, улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.
В селе Лдзаа Гагрского района затопило первые этажи домов.
В остальных районах Абхазии ситуация стабильная.
Сильные ливни в середине июня в Гагрском районе вызвали сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько домов.