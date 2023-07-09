https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/silnye-livni-podtopili-gagrskiy-rayon-1046800282.html

Сильные ливни подтопили Гагрский район

Сильные ливни подтопили Гагрский район

В ночь с субботы на воскресенье на Гагрский район обрушились сильные ливни. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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гагрский район

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дождь

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района направлен на устранение последствий ливня, прошедшего ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По информации МЧС, в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома, улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.В селе Лдзаа Гагрского района затопило первые этажи домов. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная.Сильные ливни в середине июня в Гагрском районе вызвали сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько домов.

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