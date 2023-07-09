https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-dve-gruppy-turistov-1046805705.html

Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов

Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов

Более трех тысяч туристов могут находиться в зоне подтопления в Гагрском районе, сообщает предварительные данные "Вестника АТОР". 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов от последствий ливней в республике, сообщает пресс-служба МЧС. Десять туристов и три местных жителя оказались отрезаны от дороги потоками воды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум.Мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей в селе Алахадзы Гагрского района, чуть не унесло в море. Их спасли очевидцы.

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