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Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов
Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов
Более трех тысяч туристов могут находиться в зоне подтопления в Гагрском районе, сообщает предварительные данные "Вестника АТОР". 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T22:01+0300
2023-07-09T23:23+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов от последствий ливней в республике, сообщает пресс-служба МЧС. Десять туристов и три местных жителя оказались отрезаны от дороги потоками воды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум.Мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей в селе Алахадзы Гагрского района, чуть не унесло в море. Их спасли очевидцы.
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абхазия, мчс абхазии, происшествия, гагрский район, гудаутский район, гулрыпшский район
абхазия, мчс абхазии, происшествия, гагрский район, гудаутский район, гулрыпшский район

Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов

22:01 09.07.2023 (обновлено: 23:23 09.07.2023)
© Foto / МЧС Абхазии Поиски туристки в районе реки Гега
Поиски туристки в районе реки Гега - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2023
© Foto / МЧС Абхазии
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Более трех тысяч туристов могут находиться в зоне подтопления в Гагрском районе, сообщает предварительные данные "Вестника АТОР".
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов от последствий ливней в республике, сообщает пресс-служба МЧС.
Десять туристов и три местных жителя оказались отрезаны от дороги потоками воды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум.
Еще 19 человек эвакуировали из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района.
Мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей в селе Алахадзы Гагрского района, чуть не унесло в море. Их спасли очевидцы.
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