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В МЧС рассказали о ситуации в Гагрском районе
В МЧС рассказали о ситуации в Гагрском районе
Работы по ликвидации последствий ливня, обрушившегося на Гагрский район, продолжаются. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T17:40+0300
2023-07-09T17:40+0300
2023-07-09T18:10+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Ситуация в Гагрском районе стабилизируется, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Эвакуировать жителей, по предварительной информации, не пришлось, пострадавших нет. Говорить о масштабах ЧП пока рано, считают в МЧС, на это понадобится несколько дней.
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мчс абхазии, абхазия, гагрский район
В МЧС рассказали о ситуации в Гагрском районе
17:40 09.07.2023 (обновлено: 18:10 09.07.2023)
Работы по ликвидации последствий ливня, обрушившегося на Гагрский район, продолжаются.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Ситуация в Гагрском районе стабилизируется, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
По данным ведомства, в центре города вода практически сошла, но есть небольшие участки, где она еще стоит.
Эвакуировать жителей, по предварительной информации, не пришлось, пострадавших нет.
Говорить о масштабах ЧП пока рано, считают в МЧС, на это понадобится несколько дней.