https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/v-mchs-rasskazali-o-situatsii-v-gagrskom-rayone-1046804297.html

В МЧС рассказали о ситуации в Гагрском районе

В МЧС рассказали о ситуации в Гагрском районе

Работы по ликвидации последствий ливня, обрушившегося на Гагрский район, продолжаются. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T17:40+0300

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в абхазии

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гагрский район

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Ситуация в Гагрском районе стабилизируется, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Эвакуировать жителей, по предварительной информации, не пришлось, пострадавших нет. Говорить о масштабах ЧП пока рано, считают в МЧС, на это понадобится несколько дней.

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