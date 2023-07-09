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В Сочи мощный ливень подтопил дома, снес около 10 машин

В Сочи мощный ливень подтопил дома, снес около 10 машин

Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Мощный залповый ливень в воскресенье снес потоком десять автомобилей в сочинской Хосте, подтоплены этажи двух домов, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Очевидцы выложили в сеть видео, на котором автомобили смывает в одну кучу потоком воды, превращая в груду металла.Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое.

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сочи, непогода, дождь, в мире, россия, мчс рф